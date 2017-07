Nowe standardy w Sejmie i nowa świecka tradycja, czyli „Zdarzyło się jutro”

Warto też odnotować pojawienie się nowych standardów w Sejmie. I nie mamy na myśli epitetów Prezesa, bo to w zasadzie normalka. Ale przy okazji awantury o Sąd Najwyższy były przepychanki, gaszenie światła i wyrywanie mikrofonów. Co będzie dalej? Zawody w pluciu do celu?

Z satysfakcją odnotowujemy, że policja oraz warszawski ratusz są wierne nowej świeckiej tradycji i wciąż podają zupełnie inne dane dotyczące liczby demonstrantów. Nie żebyśmy chcieli krytykować – mamy propozycję pozytywną. Najlepiej od razu podawać dwie liczby. Dla TVP – 5 tysięcy demonstrantów, dla TVN – 50 tysięcy.

A po tym wszystkim – po zamachach stanu, demonstracjach, sejmowych awanturach – okazuje się, że PiS i tak ma w sondażach dwa razy większe poparcie niż Platforma. No i co wy na to, mordeczki?

Wbrew przeszkodom TVP działa. Kręci np. serial „Korona królów” o Jagiellonach. To dobrze, bo teraz, oglądając seriale historyczne w publicznej telewizji, odnosimy wrażenie, że jesteśmy pod turecką okupacją