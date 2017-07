Wraz z sukcesami Polaków rośnie moda na szybownictwo. Jak zacząć przygodę z podniebnym sportem?

Szybownictwo nie przebiło się jeszcze do głównego nurtu sportów cieszących się dużym zainteresowaniem, jednak z roku na rok Polacy coraz chętniej i liczniej pojawiają się na lotniskach, by uczestniczyć w podniebnych rozgrywkach. A powodów do dumy jest wiele – choćby to, że w roku 2018 Polska będzie gospodarzem 35. Szybowcowych Mistrzostw Świata (35th World Gliding Championships 2018).

W dniach 13-23 lipca odbyła się już 42. edycja Szybowcowych Mistrzostw Polski oraz Międzynarodowe Zawody Ostrów Glide 2017 – Pre World Gliding Championships. Oba wydarzenia rozgrywano na lotnisku w Michałkowie niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego. Podczas zawodów uczestniczyło 60 pilotów. – Z roku na rok frekwencja jest coraz większa – mówi dyrektor Aeroklubu Ostrowskiego, Tadeusz Malarczyk. – Widzów wciąż przybywa na lotnisku w czasie rozgrywania zawodów. Statystyki nas zadowalają – dodaje. Galeria:

Szybowce w akcji Pomijając rzeszę zawodników, na lotnisku byli obecni meteorolodzy, holownicy, mechanicy czy kierownicy startu. Najwięksi pasjonaci zdołali przylecieć z Australii. Lotnisko w Michałkowie pod Ostrowem Wielkopolskim od lat znane jest z organizowania zawodów szybowcowych, a w roku 2018 poprowadzi powietrzne rozgrywki na skalę światową – podczas World Gliding Championship. – Tegoroczna edycja Ostrów Glide, będąca jednocześnie prologiem przyszłorocznych Mistrzostw Świata, była pełna zaciętej rywalizacji – mówi Wojciech Batog, sędzia główny – W zawodach uczestniczyło między innymi dwóch byłych mistrzów świata i aktualny mistrz Europy. Zmienne warunki pogodowe zapewniły naszym gościom z Antypodów dużą dawkę adrenaliny, wymagając jednocześnie ciągłego dostosowywania taktyki lotów. W ciągu pięciu dni lotnych zawodnicy przelecieli 86 tysięcy kilometrów ze średnimi prędkościami dochodzącymi do 135km/h – a wszystko to bez użycia nawet jednej kropli paliwa – dodaje. Batog oznajmił także, że przygotowania do 35. Szybowcowych Mistrzostw Świata idą w dobrym kierunku, a bezproblemowy przebieg tegorocznych zawodów pod względem organizacyjnym tylko potwierdza gotowość lotniska w Michałkowie na przyjęcie zawodników z całego świata. Mistrzem Polski w klasie otwartej został Karol Staryszak (złoty medalista Mistrzostw Świata 2014 w Lesznie, klasa 18-metrowa, Mistrz Europy 2011 w Pucinai, klasa 18-metrowa). W zawodach międzynarodowych Ostrów Glide 2017 zwyciężyli: w klasie 15m – Adam Woolley (Australia)

klub A – Mirosław Izydorczak (Polska)

klub B – Filip Garbaszewski (Polska)