Greckie wyspy, limuzyny i czołgi. 7 pomysłów na wydanie pieniędzy z transferu Neymara

Transfer Neymara to aktualnie jeden z głównych tematów w mediach na całym świecie. Barcelona dostała za swoją gwiazdę 222 mln euro, co jest absolutnym rekordem. Postanowiliśmy sprawdzić, co można zrobić z tą ogromną sumą pieniędzy.

Kosmiczne pieniądze za Neymara. Jak można wydać 222 mln euro? Wątek transferu Neymara z Barcelony do Paris Saint Germain przewijał się przez ostatnie tygodnie wielokrotnie. Stanęło na tym, że przejście Brazylijczyka do PSG nie przypomina w niczym normalnego transferu. Prawnicy zawodnika – o czym poinformowała na oficjalnej stronie FC Barcelona – przekazali w czwartek klubowi 222 mln euro, czyli kwotę, jaką miał zapisaną Neymar w kontrakcie z katalońskim zespołem. Wiadomo już, że Neymar jeszcze tego samego dnia podpisał umowę z PSG na pięć lat. Nieznane są na razie inne szczegóły kontraktu. Choć transakcja z Neymarem w roli głównej nie jest do końca transferem, jakie znają piłkarscy kibice, już mówi się o rekordzie – dotychczas najwięcej zapłacił Manchester United za Paula Pogbę, który przeszedł do angielskiego klubu za 105 mln euro. Postanowiliśmy sprawdzić, jak można wydać 222 mln euro, które klub z Camp Nou dostał za reprezentanta Brazylii. Okazuje się, że oprócz setek luksusowych samochodów moglibyśmy kupić sobie... kilkanaście wysp. Na tym jednak nie koniec. Więcej pomysłów na wydanie tej zawrotnej sumy można znaleźć w naszej galerii.