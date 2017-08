Niedyskrecje parlamentarne #34: Kulisy urlopów Dudy i Szydło w Juracie i „Ten, Który Daje Się Wsadzić Na Minę”

Premier Beata Szydło spędza urlop w prezydenckim ośrodku w Juracie. Ale to nie znaczy, że w niepamięć poszły wzajemne niesnaski najważniejszych osób w państwie. – Mieszkają obok siebie, ale każde z nich zajmuje się swoimi sprawami i swoją rodziną – mówi polityk z otoczenia prezydenta. Jest tajemnicą poliszynela, że z dawnej przyjaźni premier Szydło i prezydenta Dudy z czasów kampanii prezydenckiej i parlamentarnej 2015 r. nic nie zostało. – Pani premier w ostatnim konflikcie między prezydentem a szefem MON stanęła po stronie Antoniego Macierewicza. To mówi samo za siebie – zaznacza nasz rozmówca.

Marek Magierowski, wiceszef MSZ, stał się ostatnio bohaterem mediów z powodu odszkodowań wojennych. Otóż Magierowski w odpowiedzi na interpelację jednego z posłów PiS napisał, że Polska zrzekła się reparacji w 1953 r., a potwierdził to rząd Marka Belki w 2004 r. Co prawda wiceminister dodał, że możliwość skutecznego wystąpienia z roszczeniami reparacyjnymi wymaga dalszych analiz, ale o tym media już nie wspominały. W PiS można usłyszeć, że na minę z reparacjami wsadziła Magierowskiego stara ekipa w MSZ. – Starzy urzędnicy testują w ten sposób każdego nowego polityka w resorcie, a Marek ze swoim brakiem doświadczenia politycznego dał się podejść – mówi polityk PiS. – Teraz urzędnicy już wiedzą, że Magierowski to „Ten, Który Daje Się Wsadzić Na Minę”. I albo czujność stanie się jego stanem permanentnym, albo go powiozą.