Stanisław Karczewski dla „Wprost”: Będzie senacka ekspertyza ws. reparacji

Stanisław Karczewski w rozmowie z szefem działu „Zagranica” tygodnika „Wprost” Jakubem Mielnikiem przypomniał, że Polska została w czasie II wojny światowej zniszczona „w sposób barbarzyński” najpierw przez Niemców, potem przez Rosjan. – Reparacje z punktu widzenia moralnego są absolutnie konieczne i naturalne. Nie są to reparacje, które mają służyć politykom, czy wyborcom jednej partii, tylko wszystkim Polakom – mówi w rozmowie z „Wprost” marszałek Senatu.

Stanisław Karczewski, który był naszym gościem na XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy, podkreślił, że przez ponad 70 lat nie zostały odbudowane w naszym kraju zasoby, które mieliśmy przed wojną. – Nie jest za późno. To nam się należy - podkreślił Karczewski, wskazując, że sprawę z tego powinni zdawać sobie nawet krytykujący pomysł politycy opozycji. – Ponieważ Polska nie odzyskała (reparacji - red.) przez ponad 72 lata, no to jest czas. Dlaczego nie. Jeśli są takie możliwości prawne, bo ja nie jestem prawnikiem – wskazał marszałek Senatu.

Stanisław Karczewski poinformował, że rozmowa z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim skłoniła go do tego, by zwrócić się do biura analiz prawnych Senatu o przygotowanie stosownej ekspertyzy (osobną analizę przygotowało Biuro Analiz Sejmowych - red.). Marszałek podkreślił, że jego zdaniem powinno zostać zrobione wszystko, by znaleźć możliwości prawne dla odzyskania odszkodowań.