Innowatory Wprost 2017 rozdane! Prof. Wiesław Jędrzejczak Osobowością Innowacji

– Innowatory zaczęliśmy przyznawać, gdy jeszcze stało się to modne, dziś słowo "innowacja" odmienia się przez wszystkie przypadki. My też nie zostajemy w tyle – mówił Michał Maciej Lisiecki, prezes AWR Wprost, który zabrał gości gali w subiektywną podróż do świata kreatywnych Polaków i niesztampowych idei. – Zachęcam do myślenia inaczej, robienia rzeczy niestandardowych. Polska jest w dobrej sytuacji ekonomicznej, jesteśmy innowacyjni, jest do tego idealny moment – zwrócił się do zebranych.

Wiceminister energii Michał Kurtyka podzielił się swoimi doświadczeniami przedstawiciela administracji, który widzi potrzebę innowacyjnego podejścia, niezbędnego dla rozwoju. – Jeżeli będziemy umieć identyfikować trendy, damy radę połączyć siły administracji z kreatywnością przedsiębiorców, czeka nas sukces – przekonywał Michał Kurtyka. Jak podkreślił, rząd także chce przestawić się na inne myślenie, by nadążać za innowacjami.

Nagrody Innowatora Wprost 2017 otrzymali:

w kategorii farmacja : firma Boehringer Ingelheim Polska za opracowanie przełomowego leku na cukrzycę oraz firma Janssen Polska za opracowanie przełomowej terapii daratumumabem opartej na wykorzystaniu przeciwciała monoklonalnego.



: za opracowanie przełomowego leku na cukrzycę oraz firma za opracowanie przełomowej terapii daratumumabem opartej na wykorzystaniu przeciwciała monoklonalnego. w kategorii energetyka: Tauron Polska Energia S.A. Firma została doceniona m.in. za udział programie Pilot Maker, jednym z najbardziej zaawansowanych programów akceleracyjnych na polskim rynku, ukierunkowanym na wdrożenia rozwiązań przygotowanych przez startupy w dużych przedsiębiorstwach.



Firma została doceniona m.in. za udział programie Pilot Maker, jednym z najbardziej zaawansowanych programów akceleracyjnych na polskim rynku, ukierunkowanym na wdrożenia rozwiązań przygotowanych przez startupy w dużych przedsiębiorstwach. w kategorii budownictwo: firma Terra Casa , za innowacje i rozwiązania zastosowane w projektach mieszkaniowych Art Deco Apartamenty na Woli w Warszawie i NY Residence w Krakowie.



firma , za innowacje i rozwiązania zastosowane w projektach mieszkaniowych Art Deco Apartamenty na Woli w Warszawie i NY Residence w Krakowie. w kategorii usługi: firma Superexpo.com , ekspert od rozwiązań mobilnych dla branży targowej oraz firma Canon Polska za rozwiązanie Canon Output Management.



firma , ekspert od rozwiązań mobilnych dla branży targowej oraz firma Canon Polska za rozwiązanie Canon Output Management. w kategorii IT&telekomunikacja: firma TP-Link , m.in. za wdrożony w tym roku pierwszy na świecie router w nowym, jeszcze szybszym standardzie WiFi oraz TP-Link Homecare, czyli zaawansowany system zabezpieczeń dla domowej sieci oraz firma Nerlo Data SA za rozbudowę portfolio dystrybucyjnego o marki innowacyjnych produktów, zarówno tych skierowanych do biznesu, jak i marek konsumenckich



firma , m.in. za wdrożony w tym roku pierwszy na świecie router w nowym, jeszcze szybszym standardzie WiFi oraz TP-Link Homecare, czyli zaawansowany system zabezpieczeń dla domowej sieci oraz firma Nerlo Data SA za rozbudowę portfolio dystrybucyjnego o marki innowacyjnych produktów, zarówno tych skierowanych do biznesu, jak i marek konsumenckich w kategorii finanse : firma IT Card , m.in. za wdrożenie usług gwarantujących sprawną i bezpieczną obsługę transakcji bezgotówkowych, w tym 3D Secure, platformę zakupową Planet Plus, a także bankomaty oraz wpłatomaty Planet Cash o zwiększonych funkcjonalnościach (w tym możliwość zakupu w bankomatach ubezpieczeń podróżnych) oraz PKP Intercity za najlepszy wynik finansowy w historii spółki i najwyższą liczba pasażerów od 2010 roku. Innowatora Wprost 2017 w tej kategorii otrzymała również Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie za stworzenie rynku NewConnect, który w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie.



: firma , m.in. za wdrożenie usług gwarantujących sprawną i bezpieczną obsługę transakcji bezgotówkowych, w tym 3D Secure, platformę zakupową Planet Plus, a także bankomaty oraz wpłatomaty Planet Cash o zwiększonych funkcjonalnościach (w tym możliwość zakupu w bankomatach ubezpieczeń podróżnych) oraz za najlepszy wynik finansowy w historii spółki i najwyższą liczba pasażerów od 2010 roku. Innowatora Wprost 2017 w tej kategorii otrzymała również za stworzenie rynku NewConnect, który w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. w kategorii nauka: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Nagrodę odebrał prof. dr hab. nauk medycznych Maciej Banach, Dyrektor Instytutu, Prezes Fundacji Think Tank „Innowacje dla Zdrowia”, który przeprowadził w szpitalu szereg działań innowacyjnych i restrukturyzujących, skutkujących bezpośrednią poprawą wyników leczenia oraz kolejnymi certyfikatami dla instytutu.



Dobry Gen Innowacji 2017 trafił w ręce Mateusza Grzesiaka – twórcy autorskich i innowacyjnych modeli sprzedaży e-commerce i brandingu cyfrowego.

Osobowość Innowacji tygodnika „Wprost”

Nagrodę Osobowość Innowacji tygodnika „Wprost” w tym roku otrzymał prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak, wybitny lekarz i naukowiec, specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, onkolog kliniczny i transplantolog. W 1984 roku wraz z zespołem lekarzy z Wojskowej Akademii Medycznej przeprowadził pierwszy w Polsce udany przeszczep szpiku. – Profesor Jędrzejczak jest wieloletnim konsultantem krajowym ds. hematologii, od wielu lat kieruje Katedrą i Kliniką Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bez niego nie byłoby tylu przeszczepów szpiku i tylu wygranych wojen o los pacjentów. Nade wszystko jest też wyjątkowym lekarzem, ciepłym i serdecznym wobec pacjentów – podsumował redaktor naczelny tygodnika „Wprost” Jacek Pochłopień.

Gala stanowiła zwieńczenie VII edycji rankingu najbardziej innowacyjnych polskich przedsiębiorstw prowadzonego przez tygodnik „Wprost” od 2011 r. Statuetki INNOWATORÓW trafiają do najlepszych firm w najbardziej dynamicznych sektorach gospodarki. Od 2014 r. obok dużych firm inwestujących w dziedzinę badań i rozwoju, nagrody pn. Dobre Geny Innowacji otrzymują mniejsze firmy, które są autorami i realizatorami innowacyjnych rozwiązań, a które ograniczona skala działalności (niewielkie obroty, mała liczba zatrudnionych) wyłącza z głównego rankingu.

Galę Innowatory WPROST 2017 poprzedziła konferencja Round Table Mixer edycja: Innowacje. Future Of Mobility, poświęcona wyzwaniom, jakie niesie ze sobą mobilność. Uczestnicy konferencji debatowali m.in. nad przyszłością polskiej elektromobilności, paliwami przyszłości oraz możliwościami rozwoju inteligentnej kolei.

Innowatory „Wprost” przyznawane są na podstawie autorskiego badania INNOVATION RESEARCH. Badanie weryfikuje nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje w innowacje i ich praktyczne zastosowanie w biznesie. Laureaci zostali wybrani spośród firm, które wypełniły specjalną ankietę. Rokrocznie do redakcji „Wprost” trafia kilkaset ankiet od najbardziej innowacyjnych firm działających w Polsce. „Wybieramy z nich po 5-8 nominowanych w każdej kategorii, a następnie, po dokładnej analizie zarówno ankiet, jak i osiągnięć danej firmy i jej faktycznego zaangażowania w rozwój innowacji, wybieramy firmy, które naszym zdaniem zasłużyły na wyróżnienie. Wśród nagrodzonych są giganci, firmy, które są motorami innowacji w polskiej gospodarce, ale coraz częściej staramy się docenić mniejsze podmioty, których produkty, projekty lub działalność na polskim rynku wpisuje się w podnoszenie innowacyjności gospodarki” – mówi o kulisach projektu Jacek Pochłopień, redaktor naczelny tygodnika „Wprost”.

W trakcie siedmiu edycji rankingu Innowatory „Wprost” w sumie nominowanych do nagród było ponad 500 firm, a ponad 100 otrzymało nagrody. Łącznie wręczono 130 statuetek.

Patronem honorowym VII edycji Innowatorów „Wprost” było Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Partnerem strategicznym projektu Innowatory „Wprost” był PKO Bank Polski. Projekt wspierały również Grupa Lotos, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, NASK, Asseco i GetBack. Partnerami konferencji RTMx Innowacje: Future Of Mobility były PKO Bank Polski, Grupa Lotos, PAGED, Europa Systems, PKP Intercity, PERN oraz ENEA.