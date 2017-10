– W najnowszym numerze „Wprost” piszemy o proteście lekarzy rezydentów i o tym, w jaki sposób postępuje dzisiaj z nimi rząd. Minister zdrowia nie za bardzo potrafi się odnaleźć w tej sytuacji. Odniosłam wrażenie, że jest w stosunku do nich butny, mimo tego, że kiedy został on mianowany, mówiło się o tym, że on będzie lobbował za lekarzami. Ale nie za młodymi lekarzami, jak się teraz okazuje – mówi dziennikarka „Wprost” Joanna Miziołek.