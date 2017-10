MeToo - Molestowanie po polsku, a także wywiady z Radziwiłłem, Zandbergiem i Kondratem. Co w nowym „Wprost”?

W dwa dni po apelu amerykańskiej aktorki Alyssy Milano na samym Facebooku aż 12 mln kobiet oznaczyło się hashtagiem #MeToo – #JaTeż. „Mam wrażenie, że ruszyła lawina, której już nikt nie zatrzyma” – pisze dla „Wprost” Ewa Wanat. – To, co się teraz dzieje, z pewnością buduje świadomość. Coś zmienia się na naszych oczach – ocenia naczelny tygodnika, Jacek Pochłopień.

– Wszyscy je znają, opowiadają sobie o nich przy kawie, jednak zamiatają pod dywan. Nasze aktorki i modelki nie mówią o tym publicznie, bo boją się, że przylgnie do nich łatka „trudnej”. A w naszym show-biznesie można być alkoholiczką, można być narkomanką, można być niezdolną, ale nie można być trudną. Trudnej nikt nie będzie zatrudniał, nie będzie zapraszał na castingi, po co mu kłopoty? Tak wyhamowało już kilka karier zdolnych kobiet – mówi „Wprost” o przypadkach molestowania w polskim show-biznesie Karolina Korwin Piotrowska. Co tak naprawdę pokazała akcja #MeToo/#JaTeż i obszerny raport o tym, jak wygląda przemoc seksualna w Polsce – na łamach najnowszego wydania tygodnika „Wprost”.

We „Wprost” także o tym, że jeżeli czeka cię wizyta w wydziale komunikacji, zrób to szybko. 13 listopada ma wejść w życie nowy system informatyczny i wiele wskazuje na to, że nie zadziała. Tymczasem każdego dnia od funkcjonalności tego systemu zależy to, czy 16-17 tys. Polaków uda się zarejestrować czy przerejestrować samochód, kolejnym 7 tys. – wykonać badania techniczne czy przeglądy okresowe. Do tego należy dodać kilkadziesiąt tysięcy kontroli drogowych, sprawdzeń dokumentów samochodu czy weryfikacji przez policję danych o ubezpieczeniu. Kierowców może czekać horror. We „Wprost” – kulisy wdrażania nowego systemu. Czy rzeczywiście ruszy za trzy tygodnie? I kto poniesie odpowiedzialność?

Ponadto w nowym „Wprost”:

Zmiany w służbie zdrowia naruszają różne interesy – mówi minister Konstanty Radziwiłł . W wywiadzie dla „Wprost” deklaruje zrozumienie dla lekarzy rezydentów , wyjaśnia sens powstania sieci szpitali i wylicza kolejne miliardy złotych na leczenie Polaków.



. , wyjaśnia sens powstania sieci szpitali i wylicza kolejne miliardy złotych na leczenie Polaków. Joanna Mucha napisała program dla całej opozycji. Zdaniem niektórych, to preludium do nowej inicjatywy politycznej, która może się okazać gwoździem do trumny Platformy Obywatelskiej.



napisała program dla całej opozycji. Zdaniem niektórych, to preludium do nowej inicjatywy politycznej, która może się okazać gwoździem do trumny Platformy Obywatelskiej. W 2019 r. Partia Razem wejdzie do parlamentu. A w perspektywie sześciu lat nowa lewica zawalczy o władzę – mówi A drian Zandberg w rozmowie z „Wprost”.



Bez zniewalającej historii nie osiągniesz sukcesu w biznesie . Wylądujesz w worku z innymi firmami podobnymi do twojej – mówi Matthew Luhn, doradca Google’a, BMW i Adidasa. Całą rozmowa o tym, jak budować historię i czy opowieść można kupić – w najnowszym wydaniu „Wprost”.



. Wylądujesz w worku z innymi firmami podobnymi do twojej – mówi Matthew Luhn, doradca Google’a, BMW i Adidasa. Całą rozmowa o tym, jak budować historię i czy opowieść można kupić – w najnowszym wydaniu „Wprost”. Co ma Trump do Weinsteina , czyli o tym, że w wojnie z prezydentem USA i z konserwatywną Ameryką przybywa ofiar po stronie liberalnej opozycji. Hollywoodzka afera z molestowaniem aktorek sięgnęła elit Partii Demokratycznej.



, czyli o tym, że w wojnie z prezydentem USA i z konserwatywną Ameryką przybywa ofiar po stronie liberalnej opozycji. Hollywoodzka afera z molestowaniem aktorek sięgnęła elit Partii Demokratycznej. Kręgosłup to narząd ruchu i w ruchu czuje się najlepiej. Unieruchomiony godzinami z powodu siedzenia przed monitorem choruje i boli – przypominają neurochirurdzy i ortopedzi. Jak zapobiegać bólowi i jak sobie z nim radzić?



to narząd ruchu i w ruchu czuje się najlepiej. Unieruchomiony godzinami z powodu siedzenia przed monitorem choruje i boli – przypominają neurochirurdzy i ortopedzi. To rzadkie, aby film oparty na książce dorównywał jej. To jeszcze rzadsze, aby sequel mógł rywalizować, a nawet prześcignąć oryginalny film. Jednak „ Blade Runner 2049” jest rewelacyjny. Tajemnica sukcesu nowego kinowego hitu - w nowym „Wprost”.



Na toruńskim festiwalu Tofifest odbierze nagrodę za twórczą niepokorność. Ale w rozmowie z nami twierdzi, że spokorniał. Pokora jest fragmentem elementarnego wychowania – mówi Marek Kondrat w wywiadzie dla „Wprost”.



A w cyklu #35latWprost – początki listy najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost”. Jedni marzyli, żeby się na niej znaleźć, inni, na widok ich nazwiska w druku, zamawiali dodatkowe kraty w oknach. Lista najbogatszych od samego początku rozpalała ogromne emocje. Na pierwszej liście, wtedy 25 najbogatszych, pierwsze miejsce zajął Jarosław Ulatowski, szef Kablexu (z majątkiem 5 mln dolarów). Półtora miesiąca później (już na Liście 50 najbogatszych) zdetronizował go Aleksander Gawronik. Krótka historia wielkich pieniędzy w poniedziałek we „Wprost”.

