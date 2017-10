„Sprywatniałem”. Marek Kondrat dla „Wprost” o tym, czy wróci do aktorstwa

Marek Kondrat to jeden z najbardziej znanych polskich aktorów. Karierę rozpoczął w wieku 11 lat jako Wawrzek w „Historii żółtej ciżemki”. Najbardziej znane filmy, w których zagrał, to: „Zaklęte rewiry”, „C. K. Dezerterzy”, „Psy”, „Ekstradycja” (trzy części), „Pułkownik Kwiatkowski”, „Kiler”, „Pan Tadeusz”, „Dzień świra”. Od wielu lat twarz dużej firmy finansowej i właściciel winnicy. 10 lat temu zakończył karierę aktorską, przeniósł się z Warszawy do Krakowa (tam się urodził), gdzie mieszka z żoną Antoniną – córką Grzegorza Turnaua.

Zapytany przez nas o to, czy ma cechy wspólne z granym przez siebie najsłynniejszym polskim antybohaterem, czyli Adasiem Miauczyńskim z filmu Marka Koterskiego, aktor odpowiedział: – „Oczywiście, że moje życie nie jest życiem Adasia Miauczyńskiego, natomiast ewidentnie są tam elementy wspólne. Od momentu, kiedy parę lat wcześniej z Markiem Koterskim poczęliśmy Adasia w - nomen omen - „Domie wariatów”, Koterski zawsze przesyła mi swoje scenariusze. I w tym momencie budzi się we mnie ten bohater i zaczyna wyżerać mi kiszki” .

Niestety Kondrat potwierdza, że nie zamierza wrócić do aktorstwa. Przyznaje, że Marek Koterski przestał mu już proponować role w swoich filmach. „ Może słusznie uznał, że mnie nie nawróci” – mów aktor.