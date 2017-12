Ustalenia "Wprost": Wiemy, kto może zastąpić Morawieckiego w resortach finansów i rozwoju

W piątek 8 grudnia prezydent Andrzej Duda powołał na szefa polskiego rządu dotychczasowego wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Już w poniedziałek 10 października o godzinie 17 ma się odbyć uroczyste zaprzysiężenie nowego gabinetu. We wtorek nowy prezes Rady Ministrów wygłosi swoje expose. Z informacji dziennikarza tygodnika Wprost Artura Grabka wynika, że na razie nie będzie zmian w poszczególnych ministerstwach. Do końca roku szefowie poszczególnych resortów pozostaną na swoich stanowiskach. Nieoficjalnie mówi się, że w ten sposób PiS chce uniknąć sytuacji, w której Morawiecki mógłby nie dostać wotum zaufania od Sejmu. Odwołani ministrowie mogliby bowiem w ramach protestu nie poprzeć nowego premiera. Tak więc na ewentualne dymisje będziemy musieli poczekać co najmniej do nowego roku.



Z ustaleń Artura Grabka wynika, że w Prawie i Sprawiedliwości są rozpatrywane dwa scenariusze dotyczące obsadzenia funkcji ministra finansów oraz ministra rozwoju, które dotychczas pełnił Mateusz Morawiecki. W partii mówi się o tym, że Morawiecki będzie pełniącym obowiązki szefa w obu resortach do czasu rekonstrukcji rządu. Drugi scenariusz zakłada, że stanowisko ministra finansów obejmie Piotr Borys, który był w przeszłości biznesowo związany z Janem Kulczykiem, natomiast resortem rozwoju mieliby pokierować Jadwiga Emilewicz lub dotychczasowy wiceminister Jerzy Kwieciński.