„Wprost”: Szef giganta nieruchomościowego aresztowany na trzy miesiące. Chodzi o sprawy korupcyjne

19 grudnia Prokuratura Regionalna w Katowicach przeprowadziła czynności procesowe z pięcioma osobami zatrzymanymi przez CBA. Syn senatora PiS Grzegorz K. usłyszał zarzut dotyczący tego, że działając wspólnie i w porozumieniu z osobą pełniącą funkcję publiczną senatora, powołując się wobec przedstawicieli spółki Echo Investment S.A. na wpływy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie, u Prezydenta Miasta Krakowa i u Wojewody Małopolskiego, podjął się pośrednictwa w załatwieniu sprawy administracyjnej. Miało ono polegać na bezprawnym wywarciu wpływu na wydanie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wpisania do rejestru zabytków budynku dawnego hotelu Cracovia i kina Kijów w Krakowie. W zamian za to przyjął on obietnicę udzielania korzyści majątkowej znacznej wartości w kwocie miliona złotych. Połowa tych pieniędzy została przyjęta w formie darowizny wpłaconej na rzecz Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, w której Grzegorz K. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, a senator PiS pełnił funkcję prezesa zarządu.

Zarzuty złożenia obietnicy udzielenia senatorowi korzyści majątkowej znacznej wartości w kwocie miliona złotych i wręczenia mu korzyści majątkowej w kwocie 500 tysięcy złotych w związku z postępowaniem administracyjnym dotyczącym budynku dawnego hotelu Cracovia i kina Kijów w Krakowie usłyszały również osoby związane ze spółką Echo Investment S.A.. Chodzi o zatrzymanych wczoraj podejrzanych prezesa Griffin Real Estate Przemysława K. i członka zarządu dewelopera Echo Investment Mikołaja M. Griffin Real Estate to jedna z największych działających w Polsce grup skupiających aktywa w sektorze nieruchomości. Z ustaleń tygodnika „Wprost” wynika, że sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu Przemysława K. na okres trzech miesięcy.