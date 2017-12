Kto będzie bohaterem mediów, jakie trendy podbiją nasze ulice i o czym będziemy mówić wszyscy. Co w nowym „Wprost”?

O kim będą mówić media, jakie trendy podbiją nasze ulice i o czym będziemy mówić wszyscy – prognozy 2018 – w nowym „Wprost”. Kto będzie elektryzował nagłówki polski gazet? Na pewno nowy premier Mateusz Morawiecki odebrał nominację na szefa rządu pod koniec 2017 r., prawdziwy początek urzędowania dopiero przed nim. Już w styczniu planowana jest głęboka rekonstrukcja rządu i tak naprawdę wtedy poznamy prawdziwe zamiary Morawieckiego. Nowy premier psuje jednak narrację wszystkim przeciwnikom obozu dobrej zmiany. Byłego prezesa dużego, zagranicznego banku i doradcę Donalda Tuska trudno oskarżyć o ekonomiczną ignorancję i zaściankowość. Tuż za Mateuszem Morawieckim na liście „gorących nazwisk” 2018 – Rafał Trzaskowski. Faworyt wyborów na prezydenta Warszawy tak naprawdę gra o znacznie większą stawkę niż bycie następcą Hanny Gronkiewicz-Waltz. Więcej – w nowym „Wprost”.

W 2018 r. coraz rzadziej będziemy płacić gotówką i kartą. Coraz częściej – smartfonem. Już teraz lawinowo rośnie liczba Polaków płacących zbliżeniowo telefonem. Na początku 2018 r. dołączą do nich użytkownicy iPhone’ów, bo w Polsce ma zadebiutować aplikacja Apple Pay. Furorę robi też system płatności BLIK, który umożliwia nie tylko zwykłe płatności w sklepach czy wypłatę gotówki w bankomatach, ale pozwala też na natychmiastowe przelewy za pomocą telefonu. Nie potrzeba do tego numeru konta. Wystarczy numer telefonu osoby, której pieniądze chcemy szybko przesłać. Poza tym na ulicach będzie rządził róż i maski antysmogowe, na stołach – polskie wino, a wakacje będziemy spędzać… z dala od sieci. Więcej o trendach 2018 – w noworocznym wydaniu „Wprost”.

Rok 2018 to także… Mundial! Polacy jadą podbić Rosję! Czy po 400 latach w Moskwie znowu zawiśnie polska flaga, czy też raczej naszą reprezentację czeka „wielka smuta”, okaże się już w czerwcu i lipcu. Jedno jest pewne: piłkarskie mistrzostwa świata organizowane przez naszych wschodnich sąsiadów będą wielkim wydarzeniem, nie tylko sportowym, lecz także politycznym. A czym jeszcze będziemy żyli w 2018 r.? Prognozy – w nowym „Wprost”.

W nowym „Wprost” także rozmowa z Maciejem Skrzątkiem, znanym jako Wróżbita Maciej, który przewiduje m.in., że Jarosław Kaczyński podupadnie na zdrowiu, a Donald Tusk nie wróci do polskiej polityki. Na łamach tygodnika również o tym, po ile będzie benzyna, a po ile masło i dlaczego drób będzie drożał, a cukier – taniał. No i jakie będą notowania franka. A także o najważniejszych trendach technologicznych na 2018 r.

Nadchodzący rok będzie trzecim rokiem wzrostu poparcia dla PiS i skuteczności ich działania – przewiduje prof. Paweł Śpiewak, socjolog

Swoje urzędowanie premier Morawiecki zaczyna slalomem. Balansuje między ocieplaniem relacji z Unią a uzasadnianiem politycznego przejęcia sądów. Oraz między PiS a własnym zapleczem

Podejrzewany o korupcję senator PiS miał przyjmować łapówki w formie darowizn na rzecz swojej fundacji. Zatrudnionych było w niej 20 osób z jego rodziny, w tym jego syn

Jeśli działania Komisji Europejskiej wobec Polski są opcją atomową, to schron przeciwatomowy PiS pozostaje nienaruszony. Tyle że w sporze nie chodzi wcale o jego skruszenie, tylko o pretekst do cięcia finansowania dla Europy Środkowej.

Słaby wynik wyborczy chadecji i przeciągające się kłopoty ze stworzeniem nowego niemieckiego rządu powodują, że coraz częściej mówi się o zmierzchu politycznej kariery Angeli Merkel . Jak będzie wyglądać świat bez „królowej Europy”?

Na pustyni w zachodnim Teksasie, dwie godziny drogi od El Paso, znajduje się jedyne na świecie prywatne stanowisko startowe dla statków kosmicznych. Właścicielem jest spółka Blue Origin należąca do Jeffa Bezosa, najbogatszego człowieka na Ziemi. Ale do gry wkroczył właśnie Elon Musk. Jak wyglądają biznesowe gwiezdne wojny?

Moda na polskie wersje zachodnich formatów rozszerzyła się z programów reality czy talent show na produkcje satyryczne. I oto pojawia się polska wersja „Saturday Night Live”, amerykańskiej kuźni ekranowych komików. Pytanie, czy będziemy się mieli z czego śmiać.

Moda na polskie wersje zachodnich formatów rozszerzyła się z programów reality czy talent show na produkcje satyryczne. I oto pojawia się polska wersja „Saturday Night Live", amerykańskiej kuźni ekranowych komików. Pytanie, czy będziemy się mieli z czego śmiać. Jeśli ktoś uważa, że ten serial jest zrobiony pod obecną władzę, to zawsze znajdzie argumenty. A to jest normalna, filmowa opowieść – mówi Ilona Łepkowska, specjalistka od seriali. Rozmowa o „Koronie królów" – w najnowszym „Wprost"



A w cyklu #35latWprost – rok 1999 r. „Spełnienie marzeń” – to sformułowanie odmieniano na łamach „Wprost” wtedy przez wszystkie przypadki. Powód? Włączenie Polski do struktur Paktu Północnoatlantyckiego. Za kilka dni wsiądziemy do świata, który był marzeniem wielu pokoleń Polaków, który jeszcze w 1992 r. wydawał się nierealnym marzeniem – pisał w 1999 r. we wstępniaku „Wprost” ówczesny redaktor naczelny. I dodawał - Wsiedliśmy do świata przyszłości, by już nigdy jako naród nie znaleźć się na tamtym świecie. A na polskie ekrany weszła megaprodukcja „Ogniem i mieczem”.

