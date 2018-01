Łepkowska o „Koronie królów”: Wszyscy pytają, czy w serialu Kaczyńscy okażą się pochodzić w prostej linii od Piastów

Galeria:

„Korona królów” – poznaj bohaterów nowego serialu TVP

Pytana o to, czy o „Koronie królów” ktoś jeszcze rozmawia z nią w innym kontekście niż polityczny, Łepkowska przyznaje, że większość osób nawet nie próbuje, tylko od razu zadaje pytania o zakres ingerencji władz TVP w scenariusz i o to, czy w serialu Jarosław i Lech Kaczyńscy okażą się pochodzić w prostej linii od Piastów. „Królowa polskich seriali” za każdym razem cierpliwie powtarza, że niczego takiego nie ma. Boi się za to, że ocena niektórych widzów nie będzie merytoryczna. Przyznaje, że pierwsze odcinki są zawsze najtrudniejsze, bo ekipa się dopiero rozkręca, ale już w nich są emocjonujące momenty oraz wiarygodnie i pieczołowicie oddane realia.