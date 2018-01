Jerzy Owsiak dla „Wprost”: Pierwszy list otwarty napisałem do Ewy Kopacz. Co jeszcze w nowym numerze?

– Ksiądz Tischner kiedyś mi mówił: panie Jurku, nie zmieniać się! Nie zmieniać, bo pan jak zmieni, jak pan się podda tej krytyce miłosierdzia w świetle reflektorów, jak pan będzie robił to inaczej, to zbierze pan tyle, ile dziad pod kościołem! Święte słowa. Tak miało być od początku. Fiesta, karnawał w środku zimy. I już! – mówi w wywiadzie dla „Wprost” Jerzy Owsiak. I dodaje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wcale nie jest jedynym, z którym WOŚP trudno się współpracuje. – Przez te 26 lat zaliczyliśmy wszystkie rządy. Prawicę, lewicę, PO. Zawsze reagowaliśmy w sprawach, które budziły nasz sprzeciw. Swój pierwszy list otwarty napisałem do Ewy Kopacz. Wtedy też ludzie pisali: „Co ty odpier....asz? Zajmij się swoją robotą, nie politykuj!” – przypomina Owsiak. O tym, jakim wyzwaniom musi stawić czoła, jak go traktują ministrowie i dlaczego Orkiestra wciąż musi grać – w najnowszym wydaniu tygodnika „Wprost”.

Polska dobroczynność wciąż jest akcyjna, uruchamiana przez emocje. Jednak nie zmienia to faktu, że dwie trzecie Polaków przynajmniej raz w roku dzieli się swoimi pieniędzmi z potrzebującymi. I choć statystyki pokazują, że od kilku lat dobroczynność nie wzrasta, ludzie, którzy zajmują się pomaganiem widzą, że pomagać chce coraz więcej z nas. Jak wygląda dobroczynność po polsku, kto i komu pomaga – w najnowszym numerze „Wprost”.

W nowym „Wprost” także „Nowoczesna na zakręcie”. – Ryszard Petru popełnił w ostatnich tygodniach wiele niewymuszonych błędów. Zareagował zbyt emocjonalnie. Polityka nie powinna polegać na emocjach, a już na pewno nie na tych niekontrolowanych – mówi Piotr Misiło, wiceszef klubu parlamentarnego Nowoczesnej. I przypomina, że to właśnie Petru wraz ze swoimi ludźmi układali statut partii tak, aby szefa nie wybierali wszyscy członkowie, tylko delegaci. Dodaje, że Ryszard Petru „ma polityczne ADHD, które często jest zaletą i się przydaje, ma ciąg na bramkę, nie poddaje się, jest uparty, idzie konsekwentnie do przodu, ale to nie zawsze w polityce jest pomocne. Ale w polityce nie takie historie się zdarzały, trzeba ciężko pracować i się odrodzić – mówi Misiło. Co dalej z Nowoczesną – w najnowszym wydaniu tygodnika „Wprost”.

Na łamach „Wprost” także Polska od A do Z na progu setnej rocznicy. Świętujemy 100 lat od chwili odzyskania niepodległości. Ale dlaczego ją utraciliśmy? I czy czegoś nas to nauczyło? Prezydent Andrzej Duda przed Zgromadzeniem Narodowym powiedział, że przyczyną jej utraty było „niefrasobliwe i niegodne odwoływanie się do arbitrażu oraz interwencji obcych potęg”. Każdy historyk wie, że był to już ostatni etap utraty suwerenności. Główną przyczyną rozbiorów była egoistyczna klasa panująca, która nie chciała zreformować kraju, uwolnić z niewolnictwa chłopów, wyżej niż dobro wspólne stawiała swój własny interes – pisze Jan Śpiewak, a jego Polska od A do Z – w nowym „Wprost’.

Ponadto w najnowszym wydaniu tygodnika:

– Gdy CBA weszło do mieszkania Stanisława Gawłowskiego, sekretarza generalnego PO, partia uznała, że to początek serii, która może poważnie nadszarpnąć jej wizerunek przed nadchodzącymi wyborami.

– Na studia do Warszawy przyjechałem głównie z myślą, żeby chodzić po klubach i słuchać jazzu. Nie byłem na inauguracji mojego pierwszego roku akademickiego, bo poszedłem na koncert – o jazzie i wolności opowiada Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego.

– W ostatnich wyborach samorządowych w 246 miejscach w Polsce w wyborach na wójta, burmistrza lub prezydenta startował tylko jeden kandydat. W czterech nie zgłosił się żaden. Depopulacja oznacza odpływ jednostek, które mogłyby przyczynić się do rozwoju miejsca urodzenia i wychowania. Aby tych ludzi zatrzymać, nie wystarczy zapewnić im dobrze płatnej pracy – mówi prof. Piotr Szukalski.

– Kto nie był na przesłuchaniu w Komisję Nadzoru Finansowego, ten nie wie, co to przesłuchanie. To tylko jeden z wielu zarzutów, które pojawiają się wobec komisji. W rządzie jest plan, by KNF rozdzielić na dwa urzędy. Nadzór nad rynkami kapitałowymi podlegałby pod premiera.

– Polak ma średnio 10 razy mniej w portfelu niż statystyczny mieszkaniec Liechtensteinu. Nawet warszawiacy są mniej zamożni niż mieszkańcy biednych regionów Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii. Mapa europejskiego bogactwa – w nowym „Wprost”.

– Czarna lista, JPK, STIR, split payment – oto pojęcia, z którymi przedsiębiorcy będą się musieli zaprzyjaźnić w 2018 r. We „Wprost” – najważniejsze z nich i jak się z nimi obchodzić.

– Najlepszą polityką gospodarczą każdego rządu jest zniesienie ceł i umożliwienie wolnego handlu – mówi Yaron Brook oraz radzi Mateuszowi Morawieckiemu: mniej dotacji i podatków.

– Ludzie w Iranie są zmęczeni reżimem, który wydaje krocie na wojny w Syrii, Iraku i Jemenie. Ajatollahowie zręcznie wykorzystują to niezadowolenie do wewnętrznych rozgrywek o władzę i pieniądze.

– Ameryka Łacińska, region niebiańskich plaż i porywającej muzyki, ma też drugą twarz: korupcji i przestępczości, która tak skutecznie jak w żadnym innym miejscu na świecie splata się z polityką.

– Tego w serialu TVP „Korona królów” raczej nie zobaczycie. Kazimierz Wielki był władcą wielkiego formatu, ale z życiem osobistym zupełnie sobie nie radził. Więcej – w nowym „Wprost”.

– Reżyserów z dorobkiem stać na fanaberię, jaką jest nakręcenie filmu bez honorarium. (…) od początku wiedziałem, że nie zbiorę na ten film budżetu. Musiałem więc ciąć koszty już od samego początku. Stellan Skarsgård, który zagrał u mnie główną rolę, kiedy dowiedział się o tym, że ja nie mam honorarium, też zrzekł się swojego. O swoim najnowszym obrazie „Powrót do Montauk” mówi laureat Oscara, niemiecki reżyser Volker Schlöndorff.

A w cyklu na #35latWprost – rok 2000 i wspomnienie milenijnej pluskwy, która miała zablokować wszystkie komputery, a okazała się plotką. W Polsce wybory prezydenckie ponownie wygrał Aleksander Kwaśniewski, a w Hollywood Oscara odebrał Andrzej Wajda. Za to we „Wprost” ukazał się pierwszy numer dodatku „Wprost – Intermedia”. Wkrótce przed ekranami telekomputerów zasiądą internetowidzowie. Nie tylko zasiądą. Będą z nimi spacerować, pracować na nich, bawić się i uczyć. W laboratoriach Intela w Portland zaprezentowano niedawno wizję mieszkania XXI w. Każdy członek rodziny miał własną, płaską tabliczkę z czułym na dotyk kolorowym monitorem. Ojciec sprawdzał na nim wyniki sportowe, matka położy go przy kuchence i będzie zerkała weń, by sprawdzić przepis na ciasto, starsze dzieci odrabiały na nim lekcje, a młodsze grały i umawiały się z koleżankami – pisał szef dodatku, Krzysztof Król. Brzmi znajomo?