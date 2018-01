Czerwińska do Ministerstwa Finansów, Nowak do Cyfryzacji. Wiemy, jakie będą zmiany w rządzie

Prof. Teresa Czerwińska jest dziś wiceministrem finansów. Odpowiada za budżet, jest też specjalistką w zarządzaniu ryzykiem i ubezpieczeniach. W czerwcu ub. r była jeszcze zastępcą Jarosława Gowina w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z naszych informacji wynika, że Czerwińska spotkała się i rozmawiała już z Jarosławem Kaczyńskim. – Jej awans nie zmieni układu sił w rządzie, nie oznacza jakiegoś specjalnego wzmocnienia Gowina. Morawiecki jej ufa i się dobrze dogadują, dlatego w zeszłym tygodniu przedstawił ją Kaczyńskiemu – mówi nasze źródło.

Z Ministerstwa Finansów odejdzie za to Piotr Nowak, który obejmie Ministerstwo Cyfryzacji. W MF Nowak był odpowiedzialny za zarządzanie długiem, od lat związany jest z segmentem bankowym, do ministerstwa trafił w grudniu 2015 r. Co ciekawe Nowak – jak pisała prasa – swoją przygodę z administracją państwową zaczynał w zarządzanej przez Olgierda Dziekońskiego kancelarii prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Z naszych informacji wynika również, że nie dojdzie do połączenia Ministerstwa Środowiska z Ministerstwem Energii. – Takie zmiany są zbyt długotrwałe, nie robi się ich w połowie kadencji – mówi nasz rozmówca.