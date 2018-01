Premier już podjął decyzje! Wnioski o dymisje i powołanie ministrów trafiły do prezydenta

Tuż przed 8 rano Michał Dworczyk zamieścił na Twitterze informację, że o 7:30 wręczył szefowej Kancelarii Prezydenta RP podpisany przez premiera Mateusza Morawieckiego dokument z wnioskami o odwołanie i powołanie ministrów. Oznacza to, że zapadły już decyzje co do przyszłości poszczególnych członków Rady Ministrów. Tego, kto ostatecznie zachowa, a kto straci stanowiska, dowiemy się ostatecznie o godzinie 12, kiedy to rozpocznie się uroczystość w Pałacu Prezydenckim, na której zostaną zaprzysiężeni nowi ministrowie gabinetu Mateusza Morawieckiego.

Choć nie ma dotychczas żadnego oficjalnego potwierdzenia zmian w KPRM, od kilku dni na medialnej giełdzie pojawiają się nazwiska osób, które trafią do rządu i tych, które zostaną zastąpione. Z ustaleń dziennikarzy tygodnika „Wprost” wynika, że ministrem finansów zostanie Teresa Czerwińska. Z naszych informacji wynika również, że nie dojdzie do likwidacji Ministerstwa Cyfryzacji, a nowym szefem resortu zostanie Piotr Nowak, dotychczasowy wiceminister finansów. Dotychczasowa minister Anna Streżyńska miała już w poniedziałek 8 stycznia pożegnać się ze swoimi współpracownikami.

Z naszych informacji wynika również, że nie dojdzie do połączenia Ministerstwa Środowiska z Ministerstwem Energii. – Takie zmiany są zbyt długotrwałe, nie robi się ich w połowie kadencji – mówi nasz rozmówca.

W mediach pojawiły się także spekulacje dotyczące możliwości podzielenia Ministerstwa Rozwoju. Z informacji dziennikarzy „Wprost” wynika, że z resortu zostanie wyodrębnione Ministerstwo Modernizacji lub Innowacji, którym ma pokierować Jadwiga Emilewicz. Drugim nowym resortem będzie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na czele którego ma stanąć Jerzy Kwieciński, dotychczasowy sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Zmiany mają objąć również resort środowiska. Z informacji tygodnika „Wprost” wynika, że Jana Szyszkę zastąpi najprawdopodobniej Henryk Kowalczyk. Wcześniej spekulowano, że resortem środowiska pokieruje Piotr Woźny. Informację tą zdementował sam zainteresowany.

Co z resortem dyplomacji?