Jeden z najbogatszych Polaków chciał zablokować biznes syna wicepremiera. Czym zajmuje się Zbigniew Gowin?

Szymon Krawiec: W lutym startujesz z własnym biznesem.

Zbigniew Gowin: Tak, wreszcie. Po prawie czterech latach prac.

Co to będzie?

I tutaj pojawia się problem, bo nie chcę za wiele mówić. Nie będziemy ruszać z akcją marketingową. Nie będziemy mieć strony internetowej. To znaczy będziemy, ale tylko dla wybranych. Żeby na nią wejść, trzeba znać kod dostępu.

Skąd ta tajemnica?

Tajemnicy by nie było, gdyby nie pewna osoba z listy najbogatszych Polaków. Działa w branży zdrowotnej. A mój projekt ma dotyczyć również zdrowia Polaków. Człowiek z setki najbogatszych zadzwonił do mnie i zaproponował spotkanie w celu nawiązania współpracy. To znane nazwisko. Robi wrażenie, więc w dobrej wierze opowiedziałem mu, co chcemy robić, jak zarabiać, która globalna korporacja jest naszym partnerem. Oraz że technologia, która miała być podstawą naszego systemu, jest do wykupienia z tego koncernu.

I miliarder sobie ją kupił.

Kupił i jednym ruchem odciął mnie od technologii i sieci sprzedaży. Po tym wszystkim musieliśmy zmienić cały biznesplan. Boję się, że jak w tym wywiadzie powiem za dużo, to sytuacja znów się powtórzy i osoba, która ma praktycznie nieograniczony budżet w porównaniu ze środkami, którymi ja dysponuję, całkowicie przejmie mój pomysł. Zresztą podobna sytuacja miała już miejsce.

Nauczka na przyszłość, żeby zbyt dużo nie opowiadać.

Też tak uważam. Chciałbym powiedzieć, ale mam uraz po tym, jak dwa razy powiedziałem po prostu za dużo.

No dobrze, ale konkurencja i tak już coś tam wie, więc i nam możesz powiedzieć.

Ma to być firma poprawiająca jakość życia Polaków. Ma pomagać we wprowadzaniu nowych standardów leczenia różnych chorób, rozwijać nowe umiejętności, walczyć ze słabościami, także nałogami. Nasze usługi będą dla każdego Polaka. Będą koncentrowały się na wsparciu mentalnym i zdrowotnym. Sednem tego projektu będą sposób, w jaki będziemy komunikować się z odbiorcą usługi, i społeczność, którą będziemy mocno dopieszczać.