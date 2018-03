Tajemnice śmierci posła Kukiz'15, ukryte wpływy Facebooka i zaskakujący sondaż. Co w nowym „Wprost”?

Beata Szydło, Monika Olejnik i Elżbieta Jaworowicz to zdaniem Polaków najbardziej wpływowe i opiniotwórcze kobiety w naszym kraju. Wynika to z badania „Detektor Wprost” przeprowadzonego na nasze zlecenie na panelu Ariadna.

W nowym „Wprost” Marcin Dobski pisze o tajemnicach śmierci posła Kukiz’15. Prokuratura nie jest w stanie wykluczyć udziału osób trzecich w spowodowaniu wypadku Rafała Wójcikowskiego – ustalił „Wprost”. W sprawie jego śmierci został przesłuchany jeden z najbogatszych Polaków.

Ponadto w numerze:

Nasza Beata. Mimo, że nie kieruje już pracami rządu, ciągle jest uważana przez Polaków za najbardziej wpływową kobietę w Polsce. Tekst Elizy Olczyk i Joanny Miziołek.



Jak Urban stworzył mit Jaruzelskiego. – Politycznym skutkiem degradacji Jaruzelskiego może być wzrost poparcia dla SLD – mówi dr Paweł Kowal, były wiceszef MSZ, historyk, biograf generała.



Zagubiony uczeń czarnoksiężnika. – Jarosław Kaczyński w coraz większym stopniu tańczy, jak mu zagrają radykalne środowiska narodowe – mówi Ludwik Dorn, były wicepremier.



W niewoli małżeństwa. Rząd chce, aby rodziny były pełne, więc szuka sposobów, jak utrudnić rozwody. Chociaż w Polsce rozstać się w świetle prawa i tak nie jest łatwo. Więcej w tekście Agaty Jankowskiej.



Cła, nowa broń Trumpa. Wojna handlowa, którą może rozpętać Donald Trump, najpierw uderzy w Europę, również w Polskę - pisze Grzegorz Sadowski.



– Wkrótce przedstawimy projekt małego ZUS. Chcę, by zaczął on obowiązywać od 2019 r. – mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.



Nowa era pracy. Niebawem połowa czynności zawodowych zostanie zautomatyzowana. Rewolucja nadejdzie z Chin – przekonuje Kai-Fu Lee, ekspert MIT. Ale krajowi specjaliści studzą te emocje.



O krok od carskiego tronu. Wokół niedzielnych wyborów prezydenckich w Rosji toczy się ostra gra o zapewnienie obecnemu prezydentowi jak najwyższego zwycięstwa. Bo Putin traci poparcie wyborców.



Chrześcijańscy syjoniści. Wbrew temu, co się sądzi, politykę Trumpa w sprawie ustawy o IPN bardziej kształtują konserwatywni protestanci niż lobby żydowskie. Tekst Anny Gwozdowskiej.



Wirus grypy – przebiegły mistrz metamorfozy. Pod mikroskopem prezentuje się ładnie – przypomina kasztana w kolczastej łupinie. To pozory – wirus grypy potrafi być groźny. I sprytny, bo łatwo podlega mutacji.



Życie na orbicie. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) jest najbardziej zaawansowaną konstrukcją stworzoną przez człowieka – pisze brytyjski astronauta. A inżynier NASA porównał jej budowę do składania elementów kontenerowca pływających po Pacyfiku.



Białe łzy, czarny ból. Mało kto pamięta, że korzenie rock'n'rolla sięgają bluesa i amerykańskiego niewolnictwa. Między innymi o tym w swojej nowej powieści przypomina Hari Kunzru. Więcej w artykule Leszka Bugajskiego.



W cyklu #35LatWprost – rok 2009. Bracia Kaczyńscy z zasady nie udzielali wspólnych wywiadów. Dla „Wprost” zrobili wyjątek. Pochwalili Zbigniewa Ziobrę i – co tu kryć – wyśmiali Kazimierza Marcinkiewicza, który tylko „umie lepić bałwana”. Z ówczesnym prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i byłym premierem Jarosławem Kaczyńskim o technologii władzy rozmawiali Katarzyna Kozłowska, Stanisław Janecki i Michał Krzymowski.

2009 r. tylko pozornie był spokojny. Politycy szykowali się do wyborów, próbowali ukryć to, co mają koncie i z kim się tak naprawdę przyjaźnią. A „Wprost” nie dawał im taryfy ulgowej.