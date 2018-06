Lista 100 najbogatszych Polaków – nowe nazwiska w zestawieniu

Najbogatszy z nich to Zbigniew Woźniak. Twórca gigantycznych ferm drobiu w Żylicach w województwie Wielkopolskim. Pomyśleć, że biznes zaczynał od jednego kurnika. Jaja na okoliczne bazary rozwoził polonezem. Potem odkupił starą popegeerowską halę produkcyjną i zaczął produkować już 50 tys. jaj dziennie. Dzisiaj na jego fermach kury znoszą codziennie nawet 8 mln jaj. Jego majątek wyceniliśmy na 2,5 mld zł, co dało mu 12. pozycję na liście

Jest też Zbigniew Wantusiak. Były trener piłkarski klubu CWKS Rzeszów, który na początku lat 90. postanowił zacząć warzyć piwo. To od trzech pierwszych liter jego nazwiska swój początek bierze nazwa popularnego browaru Van Pur. Drugą część nazwy dołożył Siegfried Pura, niemiecki przedsiębiorca, który razem z Wantusiakiem w 1992 roku uruchomił w Rakszawie pod Rzeszowem jedną z pierwszych w Polsce linii do rozlewu piwa puszkowego. Taka polsko – niemiecka spółka przebojem wdarła się na rynek, oferując Polakom zimne piwo w puszkach. Ale Wantusiak nie oparł się konsolidacji rynku. Na progu nowego millenium firma została wchłonięta przez Austriaków z Brau Union. Później Austriaków przejęli Holendrzy z Heinekena, którzy wystawili Van Pura na sprzedaż.

Z oferty skorzystał Wantusiak, który w 2003 roku odkupił stworzoną przez siebie firmę. Włączył do niej browar w Zabrzu i Koszalinie. Zwiększył moce produkcyjne w browarach w Łomży i Jędrzejowie. Dzisiaj jest w stanie produkować 4 mln hektolitrów piwa rocznie. To praktycznie jedna dziesiąta tego, ile co roku wypijają wszyscy Polacy. Wantusiak sprzedaje piwo pod markami: Łomża, Brok, Karpackie, Śląskie, Halne, no i oczywiście Van Pur.

Kto jeszcze? Na liście zadebiutował Przemysław Gacek, który stworzył portal Pracuj.pl chociaż sam tylko raz w życiu szukał pracy. Jest Wojciech Śmiechowski, największy piekarz w Polsce. Są bracia Ćwik od znanej sieci salonów meblowych Agata Meble. Dariusz Dąbski, twórca Telewizji Puls, trzeciej największej stacji komercyjnej w Polsce. I wielu innych.