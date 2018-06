Nieoficjalnie: Będą zmiany w zarządzie PFN. To oni zastąpią Jurkiewicza i Świrskiego?

– Do zmian powinno dojść w najbliższym czasie, pod warunkiem że nie będzie medialnego ataku na PFN. Każda krytyczna publikacja paradoksalnie przesuwa termin dymisji, by zachować pozory że zmiany nie nastąpiły pod dziennikarską presją – opowiada polityk Prawa i Sprawiedliwości. Z naszych informacji wynika, że zmiana ma być szersza niż początkowo zakładano. Oprócz dymisji wiceszefa zarządu PFN Macieja Świrskiego, należy spodziewać się także tego, że ze stanowiska ustąpi prezes fundacji – Cezary Jurkiewicz. Jak się dowiedzieliśmy, do zmian miało dojść dziś, ale okazało się, że wcześniej niezbędne są zmiany w statucie fundacji.

Z naszych informacji wynika, że Jurkiewicza i Świrskiego zastąpi najpewniej duet Anna Ferens oraz Robert Lubański. Ferens obecnie jest szefową redakcji filmów dokumentalnych programu 1 TVP. Jest reżyserką, scenarzystką oraz dziennikarką. Jej najgłośniejsze dzieło to dokument „Trzech kumpli”, który wyreżyserowała wspólnie z Ewą Stankiewicz. Film, który otrzymał sześć nagród, opowiada o losach Bronisława Wildsteina, Lesława Maleszki i Zbigniewa Pyjasa. Przed kilkoma miesiącami spekulowano, że ma zostać szefową Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF). Tej kandydaturze miał sprzyjać wicepremier i minister kultury Piotr Gliński.

Robert Lubański do wczoraj był rzecznikiem Trybunału Konstytucyjnego. Wchodził także w skład grona doradców Julii Przyłębskiej prezes TK. Zanim rozpoczął swoją karierę w Trybunale, był asystentem eurodeputowanego PiS prof. Zbigniewa Krasnodębskiego. Przed rokiem „Newsweek” napisał, że Lubańskiego z Krasnodębskim łączą też więzy rodzinne. Według tygodnika ma on być mężem bratanicy profesora. PFN to fundacja utworzona przez kilkanaście spółek skarbu państwa, której celem jest promowanie wizerunku Polski na świecie. Na swoje działania otrzymała około ćwierć miliarda złotych.

