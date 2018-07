Gortat goni Lewandowskiego. Czy wejdzie na listę 100 najbogatszych Polaków?

Z majątkiem szacowanym na 300 mln złotych Marcin Gortat znalazł się 4. miejscu poczekalni do listy 100 najbogatszych Polaków. Najlepszy ambasador Polski w USA i jedyny Polak grający w NBA pensje za sezon liczy w milionach dolarów. Kilka dni temu podano, że Gortat zmienia klub z Washington Wizards, gdzie spędził pięć ostatnich sezonów, na Los Angeles Clippers.

Do jego zarobków na parkiecie dochodzą kontrakty reklamowe, które rocznie przynoszą mu ok. 10 mln zł zarobku. Pieniądze, które uzbierał na grze w kosza, zainwestował głównie w nieruchomości. W USA kupił już cztery rezydencje: dwie w Arlington na przedmieściach Waszyngtonu i dwie kolejne w Orlando na Florydzie. W tym samym mieście zainwestował we własną restaurację Urbain 40, która serwuje świetne ryby i owoce morza. Kupił też wiele nieruchomości w Łodzi i Warszawie.

Czy za rok Gortat pójdzie w ślady Lewandowskiego? Kapitan reprezentacji Polski w tym sezonie zadebiutował na liście 100 najbogatszych Polaków z majątkiem szacowanym na 353 mln zł, co dało mu 94. miejsce.