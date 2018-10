Samotni rodzice w Polsce. Walka o alimenty, 500+ i miejsca w żłobkach

Dopóki Martyna, matka samotnie wychowująca 9-letniego syna, była na rencie, należało jej się wszystko oprócz 500+: alimenty na dziecko z Funduszu Alimentacyjnego, świadczenia rodzinne. Pół roku temu poszła do pracy i nie należy jej się już nic, bo zarabia 1600 zł na rękę. W sumie ma miesięcznie niewiele więcej pieniędzy, niż miała nie pracując, na rencie. - Zostałam przez państwo ukarana za to, że nie siedzę na tyłku – mówi.

Paulina, 33-letnia matka rocznej dziewczynki, nigdy nie dostawała alimentów ani 500+. Przerosły ją formalności. Choćby konieczność podania adresu byłego partnera, który zamieszkał za granicą. Na 500+ jest za mało biedna. Godzi się z tym. Nie może jednak zrozumieć, dlaczego jej córka nie dostała się do państwowego żłobka. – Mogłabym zostać z nią w domu i żyć z zasiłków, państwo mi to umożliwia – mówi. – Tylko, że ja nie chcę tak żyć. Zapisałam ją więc do żłobka prywatnego i muszę teraz na niego zarobić. Dla państwa jako samotna matka nie istnieję.

Niedawna zapowiedź podniesienia płacy minimalnej bez znaczącego podniesienia progów świadczeń dla rodziców wychowujących dzieci bez partnerów, wywołała dyskusję o tym, jak państwo traktuje obywateli, którzy nie tworzą pełnych rodzin. Organizacje zajmujące się samotnymi rodzicami pokazują wyliczenia: wyższa płaca minimalna pozbawi ich świadczeń alimentacyjnych albo 500+, bo przekroczą progi o kilka złotych.

Życie samotnego rodzica w Polsce nie ogranicza się jednak do kłopotów ze świadczeniami. – Mam wrażenie, że nie tylko państwo, ale i na ogół ludzie nie zakładają naszego istnienia – mówi Paulina. – Państwo mnie nie lubi.

