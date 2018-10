Przemysław Staroń: W dzisiejszych czasach orientacja seksualna nie powinna mieć znaczenia

Gratuluję nagrody Nauczyciel Roku 2018. Podczas gali wręczenia nagród zaprosił pan na scenę swoich bliskich – rodziców, przyjaciół, swojego partnera. Media rozpisują się o pana odwadze.

Wszyscy ci dziennikarze, którzy uchodzą za liberalnych i tolerancyjnych, i skupili się na tym, że nauczyciel roku jest gejem, zachowali się niepoprawnie i nieadekwatnie do czasu, miejsca i okoliczności. W dzisiejszych czasach orientacja seksualna nie powinna mieć znaczenia, bez względu na to, czy nagrodę odbiera nauczyciel czy górnik.Zaprosiłem swoich bliskich, osoby, bez których nie byłbym tym, kim jestem. Mówiłem o nauczycielach, uczniach i naszych problemach, bo to jest temat zasadniczy. W swoim kalendarzu myśli stoickich, maksymą na dzień, w którym odebrałem nagrodę był cytat – „Wyznacz standard i trzymaj się go”.

Jaką rolę w systemie edukacji mają rodzice?

Kluczową. To rodzic jest ekspertem od swojego dziecka, bo zna je najlepiej. Rodzic wypożycza dziecko szkole, a nauczyciel zna je w takim wymiarze, w jakim pozwala plan lekcji. Rodzice i nauczyciele powinni się traktować jak zawodnicy tej samej drużyny, bo gramy do jednej bramki. Dziecko nie powinno słuchać w domu narzekań i utyskiwań na szkołę i system, bo to rodzi w nim złość, demotywuje do nauki. Nauczyciele z kolei, wiedząc więcej z racji pedagogicznego wykształcenia, nie powinni występować przeciw rodzicom, a wspierać ich, zwłaszcza wtedy, gdy popełniają błędy.

Jakie problemy trawią polski system edukacji?

To nie jest tak, że reforma minister Anny Zalewskiej rozwaliła system, choć jesteśmy przerażeni, jak bardzo utrudniła pracę i naukę. Ale system jest ułomny od lat, i żadna reforma nie pokusiła się o zmianę istoty edukacji. Nie ma pomysłu, jak unowocześnić system na miarę naszych czasów. Powinniśmy rozpocząć rzetelne badania, zapraszając do współpracy specjalistów, profesorów, nauczycieli, uczniów i rodziców, aby ustalić jaki model w naszej sytuacji geo - społeczno - politycznej będzie najlepszym rozwiązaniem. Potrzebna jest wielka debata nad ideą edukacji, a nie ciągłe rzeźbienie w strukturach. Nauczyciele zarabiają około dwóch tysięcy złotych miesięcznie. Ja jestem w lepszej sytuacji, bo nie mam dzieci i nie będę ich miał, w dodatku uczę etyki, a więc mam z klasą jedną godzinę w tygodniu. A co ma powiedzieć polonistka czy matematyk, którzy cały dzień uczą, potem do nocy sprawdzają prace uczniów, i mają na utrzymaniu kilkuosobową rodzinę? To rodzi frustracje i obniża autorytet nauczyciela. Mówi się, że nauczyciele mają długie wakacje. Co z tego, skoro nie stać ich, żeby wyjechać na urlop. Na gali Nagród Nauczyciel Roku Ministerstwo Edukacji nawet nie wysłało do nas listu, nie mówiąc o obecności przedstawiciela. To przykre, że MEN w nas nie wierzy.

Przemysław Staroń, nauczyciel etyki, filozofii oraz wiedzy o kulturze i historii sztuki z II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie. Zajęcia z licealistami łączy z wykładami dla seniorów, tak powstał Międzypokoleniowy Fakultet Filozoficzny „Zakon Fenixa”. Do nauki wykorzystuje przyjazne młodzieży narzędzia, na przykład Snapchat i media społecznościowe. Przez uczniów jest nazywany Profesorem Snapem, a to dlatego, że nie kryje fascynacji przygodami Harrego Pottera. Jego uczniowie od roku szkolnego 2013/14 do 2017/18 zdobyli łącznie 27 tytułów na Olimpiadzie Filozoficznej, w tym trzy tytuły laureatów i 24 finalistów.