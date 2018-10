„Nawet 15 proc. polskich duchownych ma dzieci”

Według dr Marty Abramowicz, całe społeczeństwo jest uwikłane w system zmowy milczenia wokół tego tematu. – Rozmawiałam z setkami osób, prawie każdy znał księży nieprzestrzegających celibatu albo ich dzieci lub słyszał o takiej historii. Jako reportażystka musiałam jednak poznać temat z pierwszej ręki i dotrzeć bezpośrednio do bohaterów. Trafiłam na tamę. Nikt nie chciał mi pomóc w skontaktowaniu się z dziećmi księży – opowiada.

W końcu udało się jej jednak dotrzeć do takich osób. – Zajęło mi to dwa lata. Niektórzy mówili chętnie. Na przykład Tomek, któremu nawet matka nie powiedziała, kim jest jego ojciec. Miałam wrażenie, że czekał, by komuś opowiedzieć swoją historię. Jego ojciec ksiądz przez lata się go wypierał, straszył sądem, unikał kontaktów. Tomek się uparł i postanowił, że udowodni mu ojcostwo. Sędziwy już kapłan zrobił test genetyczny, który nie pozostawiał wątpliwości. Tomek walczył o sprawiedliwość, miał silne poczucie krzywdy i chciał ją jakoś wyrównać – opowiada Abramowicz.

Zdaniem autorki, stosunek społeczeństwa do tematu powoli jednak się zmienia. Abramowicz, która jest naukowcem na Uniwersytecie Gdańskim, zrobiła na trójmiejskich uczelniach ankietę dotyczącą celibatu. – Przeważająca część badanych nie ma wątpliwości, że dobro dziecka jest zdecydowanie ważniejsze niż „honor instytucji” Kościoła czy lęk przed zgorszeniem wiernych. To budujące – podsumowuje Abramowicz.