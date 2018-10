Przedstawiciel „Solidarności” o wolnym 12 listopada: Błąd został naprawiony

Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” Alfred Bujara odniósł się w rozmowie z Wprost.pl. do ustanowienia dnia wolnego 12 listopada. – Politycy zadecydowali, że będziemy mieli dodatkowe święto 12 listopada. Naszym zadaniem nie jest ocena słuszności tej ustawy, tylko dbanie o interesy pracowników handlu. Pierwotnie pracownicy handlu mieli pracować tego dnia, ale po interwencji Solidarności Senat przyjął poprawkę, która zmieniła tę decyzję. W wyniku prowadzonych przez nas działań pracownicy handlu będą mogli, jak pozostała część społeczeństwa, odpocząć i również świętować. Skoro wszyscy mają mieć dzień wolny, dlaczego pracownicy handlu mieliby być go pozbawieni? – powiedział Alfred Bujara. – Zdaję sobie sprawę, że omawiana ustawa była przygotowywana w pośpiechu. W związku z tym wystąpiły pewne niejasności. Błąd został jednak naprawiony – dodał.

Senat zgłasza poprawki

W piątek 26 października Senat przyjął z poprawkami ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, ustanawiającą 12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy. Wprowadził jednak do ustawy poprawki, w związku z czym ustawa musi teraz ponownie trafić do Sejmu. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest dopiero na 7,8 i 9 listopada. Jeżeli marszałek Marek Kuchciński nie zwoła wcześniejszego posiedzenia Sejmu, oznacza to, że dopiero wtedy izba niższa parlamentu zajmie się ustawą. Po tym będzie ją jeszcze musiał podpisać prezydent Andrzej Duda.