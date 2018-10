Przedstawiciel „Solidarności” o wolnym 12 listopada: Błąd został naprawiony

Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” Alfred Bujara odniósł się w rozmowie z Wprost.pl. do ustanowienia dnia wolnego 12 listopada. – Politycy zadecydowali, że będziemy mieli dodatkowe święto 12 listopada. Naszym zadaniem nie jest ocena słuszności tej ustawy, tylko dbanie o interesy pracowników handlu. Pierwotnie pracownicy handlu mieli pracować tego dnia, ale po interwencji Solidarności Senat przyjął poprawkę, która zmieniła tę decyzję. W wyniku prowadzonych przez nas działań pracownicy handlu będą mogli, jak pozostała część społeczeństwa, odpocząć i również świętować. Skoro wszyscy mają mieć dzień wolny, dlaczego pracownicy handlu mieliby być go pozbawieni? – powiedział Alfred Bujara. – Zdaję sobie sprawę, że omawiana ustawa była przygotowywana w pośpiechu. W związku z tym wystąpiły pewne niejasności. Błąd został jednak naprawiony – dodał.

Senat zgłasza poprawki

W piątek 26 października Senat przyjął z poprawkami ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, ustanawiającą 12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy. Wprowadził jednak do ustawy poprawki, w związku z czym ustawa musi teraz ponownie trafić do Sejmu. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest dopiero na 7,8 i 9 listopada. Jeżeli marszałek Marek Kuchciński nie zwoła wcześniejszego posiedzenia Sejmu, oznacza to, że dopiero wtedy izba niższa parlamentu zajmie się ustawą. Po tym będzie ją jeszcze musiał podpisać prezydent Andrzej Duda.

Portal wPolityce.pl podał w poniedziałek 29 września, że wcale nie jest pewne, czy 12 listopada będzie ostatecznie dniem wolnym od pracy, ponieważ prezydent ma mieć poważne zastrzeżenia co do ekspresowego tempa prac. Doniesieniom tym zaprzeczył na Twitterze rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. „Andrzej Duda podpisze ustawę o ustanowieniu 12.11 dniem wolnym od pracy” – zapewnił na początku wpisu. „Święto Niepodległości w tym roku jest wyjątkowe. Mija 100 lat od momentu gdy Polska wróciła na mapy Europy i Świata” – podkreślił. „Parlament podjął słuszną i oczekiwaną przez Polaków inicjatywę” – dodał.

– Konsultacje z prezydentem odbywają się od samego początku tej inicjatywy poselskiej. Andrzej Duda wiedział, że taka inicjatywa będzie składana. Na każdym etapie prac legislacyjnych informacje do prezydenta były przekazywane. Głowa państwa zgłaszała, że to powinno wyglądać nieco inaczej, ale od samego początku prezydent podkreślał, że jest zwolennikiem tego rozwiązania, że warto by było, żeby w tym wyjątkowym czasie wspólnego przeżywania i celebrowania 11 listopada, następny dzień był dniem wolnym – dodał w rozmowie z Polsat News rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.