Trzeba być wykształconym, żeby zostać milionerem w Polsce? Zbadali to naukowcy z UW

Zygmunt Solorz ma wykształcenie średnie. Drugi najbogatszy Polak wieczorowo ukończył technikum mechaniczne. Rekin polskiej giełdy Roman Karkosik z wykształcenia jest mechanikiem o specjalności budowa maszyn i urządzeń przemysłu cukrowniczego. Obuwniczy biznes Dariusza Miłka przyniósł mu ponad 4 mld zł majątku i miejsce w ścisłej dziesiątce najbogatszych Polaków. Miłek ma średnie wykształcenie. Jest technikiem górnikiem.

Jeszcze w latach 90. ponad połowa najbogatszych Polaków nie miała wyższego wykształcenia. Byli dowodem na to, że aby odnieść sukces w biznesie, niepotrzebny jest dyplom wyższej uczelni. Dzisiaj 60 ze 100 najbogatszych Polaków ma już wyższe wykształcenie. Z czego stopień doktora i wyżej ma sześciu polskich milionerów. To znacznie wyższy odsetek dobrze wykształconych, niż średnia krajowa.

Ale czy ludzie po studiach bogacą się szybciej? - Wykształcenie nie ma istotnego znaczenia w wyjaśnianiu wysokości majątków najbogatszych Polaków. – mówi dr hab. Michał Brzeziński, główny autor badania Uniwersytetu Warszawskiego. To, że ktoś zdobył tytuł magistra albo doktora nie oznacza więc, że będzie bogacił się szybciej. Tutaj większą rolę odgrywa po prostu nos do interesów. Jeśli ktoś zamierza wydać furę dolarów na renomowane studia, niech lepiej zainwestuje je we własny biznes.

Kilkutygodniowy kurs biznesowy na Harvardzie można zrobić zawsze. A najlepiej wtedy, jak już się trafi do setki najbogatszych Polaków. Wtedy jest się czym pochwalić innym milionerom na przykład na partyjce golfa.

Brytyjscy naukowcy z firmy badawczej Approved Index przeanalizowali listę 100 najbogatszych ludzi świata. Wyszło, że 32 proc. z nich nie ma wyższego wykształcenia. Wśród nich Bill Gates, Mark Zuckerberg czy Richard Branson, którzy zrezygnowali ze szkoły, żeby zająć się biznesem. Co piąty najbogatszy na świecie na świecie skończył politechnikę. Co dziesiąty ma wykształcenie biznesowe. 9 proc. ukończyło jakiś humanistyczny kierunek. 8 proc jest po ekonomii.

To, że skończysz studia nie daje gwarancji, że zostaniesz jednym z najbogatszych, ale już dawno nie jest prawdą, że wśród milionerów dominują słabo wykształceni.

