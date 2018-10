Naukowcy Uniwersytetu Warszawskiego prześwietlili 500 najbogatszych Polaków. Mamy wyniki badania

Bogacą się wolniej od Hindusów, Niemców czy Rosjan, ale szybciej niż przeciętni Polacy. Są coraz starsi i lepiej wykształceni. Mniej jest tych, którzy należeli kiedyś do PZPR lub byli agentami SB. To tylko niektóre wnioski z badania przeprowadzonego przez naukowców z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Sprawdzili oni zmiany majątków najbogatszych Polaków, co pozwoliło stworzyć pierwszy. - Przeanalizowaliśmy listy 100 najbogatszych „Wprost” z lat 2002 – 2018 – mówi dr hab. Michał Brzeziński, główny autor publikacji.

W bazie znalazło się prawie pół tysiąca nazwisk polskich milionerów. Niektórzy na liście 100 najbogatszych pojawili się w tym czasie tylko raz, inni byli na niej nieprzerwanie przez wszystkie 16 lat. Polscy krezusi zostali przebadani pod względem majątku, wieku, wykształcenia, płci, ale też związku z komunistycznymi organami PRL czy politykami III RP. Prace nad tą analizą trwały ponad pół roku: od marca do października 2018. Tygodnik „Wprost” prezentuje je jako pierwszy.

Najważniejsze ustalenia: majątki setki najbogatszych Polaków rosły średnio w tempie 4 proc. rocznie. Polscy milionerzy bogacą się więc wolniej niż bogacze w reszcie świata. Globalnie fortuny najbogatszych puchną bowiem w tempie 6,4 proc. rocznie. Gdyby tylko spojrzeć na Chiny, Europę i Stany Zjednoczone, wyszłoby, że polscy milionerzy bogacą się od mieszkańców tych regionów świata prawie dwa razy wolniej. Za to polscy krezusi bogacą się szybciej od przeciętnych Polaków. - W czasie ostatnich 16 lat średni majątek najbogatszych Polaków wzrósł w sumie o 8 proc. więcej, niż średni dochód gospodarstw domowych w Polsce. – mówi dr Brzeziński.

Wyniki całego badania są zaskakujące, bo obalają wiele mitów, które narosły wokół najbogatszych Polaków w ostatnim 30-leciu. Na przykład takie, że dorabiają się na współpracy z politykami, że nie ma wśród nich kobiet, że są agentami, że uwłaszczyli się na prywatyzacji, że są niewykształceni i dorobili się pracując wyłącznie na własny rachunek. Jeśli nawet tak kiedyś było, to jest to stereotyp już nieaktualny. Badanie naukowców z UW maluje zupełnie nowy portret polskiego milionera XXI wieku. Lepiej wykształconego, odcinającego się od polityki, coraz częściej już dziedzica niż selfmademana.