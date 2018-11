Sekrety domu Lewandowskich i ranking najbardziej wpływowych Polek i Polaków. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

Przez lata wyboru listy najbardziej wpływowych Polek i Polaków dokonywało kolegium redakcyjne. Tym razem – żeby odświeżyć formułę, a może też wywołać nieco fermentu intelektualnego – postanowiliśmy stworzyć kapitułę rankingu. W tym celu zwróciliśmy się do 20 najważniejszych komentatorów polskiego życia publicznego – głównie socjologów, politologów i publicystów. Postaraliśmy się, żeby reprezentowali różne opcje ideowe. Ranking – w najnowszym „Wprost”.

– Mówi się, że piłka nożna to czysta fizyka, kopnięcie piłki w kierunku bramki przeciwnika i tyle. Ale wszystko to, co dzieje się wokół piłki – ta presja, smutek po porażce, radość po zwycięstwie – o tym się nie mówi. A musisz z tym wszystkim radzić sobie sam – opowiada Robert Lewandowski, jeden z najbardziej wpływowych Polaków w rozmowie z „Wprost”.

Ponadto w numerze: