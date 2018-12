Lista 40 najbogatszych Polaków przed czterdziestką. Kto jest bogatszy: Lewandowski czy Gortat?

Ta lista jest specyficzna, bo obfituje w wiele pojedynków na grube miliony. Walczy tutaj dwóch gigantów polskiego sportu: Robert Lewandowski i Marcin Gortat. Najsłynniejszego polskiego piłkarza i najsłynniejszego polskiego koszykarza na liście dzielą między sobą zaledwie dwa miejsca. Jeden euro zarobione na murawie inwestuje głównie w firmy z branży marketingowej, deweloperskiej czy handlowej. Drugi dolary wypocone na parkiecie lokuje głównie w nieruchomości i inwestuje na Wall Street. Który z nich robi to lepiej?

Lewandowski z majątkiem wycenianym na 353 mln zł zajął w naszym rankingu 13 miejsce. Ma udziały w spółce RL Management, która zajmuje się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami. Kupił trochę akcji w funduszu Protos Venture Capital, który inwestuje w startupy. Dochodzi jeszcze połowa udziałów w spółce LS Investments, która postawiła apartamenty na warszawskiej Ochocie. Założył też własną agencję marketingową Stor9, zainwestował w dom mediowy RL Media. Najnowsza inwestycja piłkarza to zakup udziałów w sklepie piłkarskim Zgoda FC przy ulicy Zgoda w Warszawie. Oferta obejmuje: asortyment piłkarski, stroje klubowe, piłki, odzież sportową, ochraniacze, torby, plecaki. Utworzona w kwietniu tego roku spółka nie podała jeszcze jednak żadnych wyników finansowych.

Gortat z okrągłym wynikiem 300 mln zł uplasował się na 15 pozycji. Pensje liczy w milionach dolarów. Do tego dochodzą kontrakty reklamowe, z których rocznie polski koszykarz może zgarniać nawet 10 mln zł. Pieniądze inwestuje głównie w nieruchomości. W Stanach ma cztery rezydencje: dwie w Arlington na przedmieściach Waszyngtonu i dwie kolejne w Orlando na Florydzie. W tym samym mieście zainwestował we własną restaurację Urbain 40., która serwuje ryby i owoce morza. Kupił też wiele nieruchomości w Łodzi i Warszawie.

Nieco w rankingu spadła Agnieszka Radwańska. Po tym, jak kilka tygodni temu ogłosiła, że kończy zawodową karierę, wiadomo, że przestanie już zarabiać na kortach. A zdążyła na nich wymachać rakietą w sumie ponad 27 mln dolarów. Do tej pory inwestowała w nieruchomości. Niedawno weszła już w biznes i założyła własny hotel. Co zrobi z resztą pieniędzy? Czy magia jej nazwiska będzie dalej przyciągać reklamodawców i pozwoli zarobić dodatkowo na kampaniach? A może sama otworzy własną firmę?

Tegoroczne zestawienie 40 najbogatszych to wysyp nowych milionerów. W sumie zadebiutowało 12 bohaterów. Najsilniejsza reprezentacja pochodzi z branży nowych technologii. To głównie producenci gier. Pojawił się Maciej Popowicz, który jeszcze jako 22 latek założył kultowy polski portal społecznościowy Nasza-Klasa. Biznes sprzedał i wszedł w branżę gier na smartfony. I to było wejście z futryną, bo w parę lat Popowicz zawojował krajowy rynek. Stał się największym polskim producentem gier mobilnych. W sumie wydał już 200 tytułów, w które gra 21 mln ludzi na świecie. Jest też Marcin Kwaśnica ze swoją firmą Cherrypick Games. Założył ją zaledwie 4 lata temu. Dzisiaj jest wyceniana już na ponad 130 mln zł. Wśród pań debiutuje Edyta Stanek. Świetnie wykształcona absolwentka krakowskiej AGH zaczynała od publikowania artykułów naukowych z dziedziny fotowoltaiki, żeby później we własnej firmie konstruować to, o czym pisała tylko na papierze. Jej spółka ML System oferuje takie cuda, jak fotowoltaiczne zadaszenie tarasu, fotowoltaiczne szyby, lustra, żaluzje i inne elementy wykończenia domu, które oprócz tego, że chronią od kapryśnej pogody, to przy okazji wytwarzają zieloną energię. Na czym jeszcze młodzi Polacy mogą się szybko w kraju dorobić? O tym w sylwetkach 40 bohaterów naszej listy.