Lista 40 najbogatszych: Oto 10 nowych polskich milionerów, którzy nie mają jeszcze 40 lat

1. Damian Kenkel 419 mln zł, 37 lat

Jego ojciec Werner Kenkel z biznesem zaczynał jeszcze pod koniec lat 70. W wynajętym garażu w malutkich Włoszakowicach w województwie wielkopolskim założył mały zakład produkujący opakowania z tektury. Już wtedy był innowatorem, bo wnętrza opakowań flokował, czyli nanosił na nie ozdobną warstwę z tworzywa sztucznego. Na zewnątrz oklejał je błyszczącym papierem, korzystając przy tym ze starego wykrojnika. W ten sposób Kenkel odrobinę pokolorował Polakom szare czasy PRL. Opakowania dobrze się sprzedawały, więc właściciel postawił swój własny zakład i zatrudnił nowych pracowników. W 1989 roku pracowało dla niego już 150 osób. W latach 90. w położonej obok Włoszakowic wiosce Krzycko Wielkie kupił nieruchomość po likwidowanym Państwowym Ośrodku Maszynowym i przerobił go na własną fabrykę z pierwszą linią do produkcji tektury falistej. W 2004 roku po długiej chorobie w wieku 61 lat zmarł Werner Kenkel. Firmę przejęli po nim synowie: Adam i Damian Kenkel. Rodzinny biznes przenieśli na inną orbitę. Dzisiaj spółka Werner Kenkel zatrudnia ponad 1,1 tys. pracowników. Rocznie produkuje ponad 600 mln opakowań, które dostarcza do ponad 600 firm w kraju i za granicą. Damian Kenkel jest wiceprezesem zarządu w rodzinnej firmie. Jego o 10 lat starszy brat Adam pełni funkcję prezesa. Bracia dzielą udziały w spółce po połowie.

2. Maciej Popowicz 241 mln zł, 34 lata

Polski Mark Zuckerberg. Twórca Naszej-Klasy, kultowego portalu społecznościowego, który Popowicz założył, mając zaledwie 22 lata. Nawet nie zdążył na poważnie konkurować z amerykańskim Facebookiem, bo dwa lata po stworzeniu Naszej-Klasy, Popowicz portal sprzedał. W 2008 roku 70 proc. udziałów w Naszej-Klasie kupił estoński fundusz Forticom. Transakcja miała opiewać na 200 mln zł. Pieniądze zainwestował we własną firmę Ten Square Games, bo, jak mówi, zawsze chciał produkować gry. Dzisiaj stał się królem gier mobilnych i ich największym producentem w kraju. Popularność dały mu symulatory wędkowania: „Let's Fish” i „Fishing Clash”, w które zaczął grać cały świat. Dzisiaj jego spółka jest wyceniana na warszawskiej giełdzie na ponad 620 mln zł. Popowicz wydał już 200 gier, w które gra 21 mln użytkowników.

3. Kamila Błażejewska 144 mln zł, 39 lat

4. Artur Błażejewski 144 mln zł, 39 lat

Właściciele jednej z wiodących międzynarodowych firm z sektora beauty. Kamila i Artur Błażejewscy prowadzą poznańską Cosmo Group, polskiego lidera w sprzedaży lakierów hybrydowych. W portfolio firmy znajdują się marki NeoNail, MylaQ, Revi, Black Lashes, a od niedawna również marka makijażowa premium, NEO Make Up. Zatrudniają ponad 800 osób. Ich produkty można kupić w tysiącu punktach oraz 140 perfumeriach Douglas. Błażejewscy działają razem w biznesie od kilkunastu lat. W 2016 roku ich Cosmo Group przyniósł ponad 53 mln zł przychodów, z czego ponad 17 mln zł stanowił zysk netto.

5. Arkadiusz Pernal 115 mln zł, 34 lata

Drugi po Macieju Popowiczu największy udziałowiec wrocławskiej spółki Ten Square Games. W zeszłym roku spółka na sprzedaży gier mobilnych zarobiła na czysto ponad 8 mln zł. Firma jest znana z wypuszczania różnego rodzaju symulatorów. Grając na smartfonie, można wcielić się w rolę wędkarza, myśliwego czy rolnika. Pernal jest w tym samym wieku, co Popowicz. Razem zakładali Naszą-Klasę, którą później z sukcesem sprzedali. Dzisiaj w Ten Square Games Pernal pełni funkcję wiceprezesa zarządu.

6. Aleksandra Sowa 79 mln zł, 30 lat

Współwłaścicielka najbardziej znanej bydgoskiej firmy cukierniczej. Cukiernia Sowa to rodzinna firma założona w 1946 roku przez dziadka Aleksandry, Feliksa Sowę. Zaczynał od wypieku chleba. Później przerzucił się na słodycze. Dzisiaj rodzinna firma oferuje 400 produktów, w tym: torty, ciasta, ciastka, praliny, konfitury czy czekolady. Wypala nawet swoją kawę. Wyroby są sprzedawane we własnej sieci 30 lokali i 160 kolejnych działających na zasadzie franczyzy. Biznes prowadzi obecnie już trzecie pokolenie rodziny. W 2016 roku spółka przyniosła prawie 200 mln zł przychodów i ponad 24,5 mln zł zysku netto.

7. Sebastian Muliński 74 mln zł, 37 lat

Drugi po Pawle Fornalskim największy udziałowiec giełdowej spółki IAI, potentata w obsłudze sklepów internetowych. Nazywany szczecińskim szejkiem e-commerce, bo ukończył informatykę i ekonometrię na Uniwersytecie Szczecińskim. Prywatnie interesuje się ekonomią, rynkami kapitałowymi i trenuje siatkówkę.

8. Jakub Robel 71 mln zł, 38 lat

Prezes i największy udziałowiec giełdowej spółki 5th Avenue Holding. Inwestuje głównie w branży nieruchomości. Zaczął od budowania biurowców z częścią mieszkalną i usługową, ale niedawno zainteresował się działalnością hotelarską. Na Mokotowie stawia czterogwiazdkowy hotel z 370 pokojami. Kolejny, tym razem trzygwiazdkowy Holiday Inn Express, ma powstać niedaleko lotniska Chopina. Robel jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wcześniej pracował w dziale nieruchomości firmy doradczej EY.

9. Marcin Kwaśnica 60 mln zł, 38 lat

Kolejny reprezentant branży gamingowej w naszym rankingu. Marcin Kwaśnica jest największym udziałowcem i prezesem warszawskiego producenta gier Cherrypick Games. Firmę założył w 2014 i już na początku zaliczył złoty strzał. Gra „Touchdown Hero”, w której przenosimy się na boisko do amerykańskiego futbolu, zaraz po premierze wskoczyła na listę 20 najczęściej pobieranych gier na smartfony w USA. Rok później grę pobrało już ponad 3 mln ludzi. W sumie Cherrypick Games wyprodukował już w 20 gier, które zostały pobrane ponad 22 mln razy. W zeszłym roku firma zadebiutowała na rynku NewConnect. Dzisiaj jest wyceniana na ponad 130 mln zł.

10. Edyta Stanek 52 mln zł, 37 lat

W tym roku po raz pierwszy pojawiła się na liście najbogatszych Polek. Nie mogło więc jej zabraknąć i tutaj. Edyta Stanek posiada 2 mln akcji giełdowej spółki ML System z siedzibą w Zaczerniu koło Rzeszowa. Produkuje i sprzedaje panele fotowoltaiczne. Tworzy prototypy ogniw fotowoltaicznych i bada nowe materiały. Dzięki temu oferuje takie cuda jak fotowoltaiczne zadaszenie tarasu, fotowoltaiczne szyby, lustra, żaluzje i inne elementy wykończenia domu, które oprócz tego, że chronią od deszczu, wiatru czy słońca, to przy okazji wytwarzają zieloną energię. Edyta Stanek jest założycielką i przewodniczącą rady nadzorczej spółki. Ukończyła Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Jest autorką artykułów naukowych z dziedziny fotowoltaiki.