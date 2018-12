Ekolog ostrzega: Klęski żywiołowe to nasza przyszłość

Były minister ochrony środowiska w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego i w pierwszym rządzie Donalda Tuska uważa, że ocieplenie klimatu, jest największym wyzwaniem naszej cywilizacji, bogrozi jej zagładą i to w horyzoncie kilkudziesięciu lat.

Przestrzega, że jeżeli temperatura powietrza wzroście o 2 stopnie w porównaniu do ery przedprzemysłowej to w Polsce wyginą lasy iglaste, będziemy mieli ciepłe zimy, upalne lata, dużo więcej szkodników, choroby tropikalne. Ale wiele regionów świata ucierpi dużo bardziej.

– Już teraz wiatry monsunowe odpowiedzialne za porę deszczową w Azji nie są tak regularne jak dawniej. Jeżeli to zjawisko się pogłębi, to setki milionów Azjatów czeka głód, bo jeżeli nie spadną deszcze, to nie będzie plonów. W Afryce obszary suszy również będą się poszerzać. Jeżeli lodowce himalajskie zaczną się roztapiać, to w dolnym biegu rzek chińskich i indyjskich najpierw będą koszmarne powodzie, a potem brak wody – przestrzega prof. Nowicki.

Jego zdaniem wszystkie kraje powinni się zgodzić na monitorowanie produkowanego u nich dwutlenku węgla i sprawdzanie ich postępów w redukcji CO2. Po drugie bogate kraje powinny co roku składać się na fundusz dla krajów ubogich, by pomóc im w adaptacji do zmiany klimatu. Szacuje się, że potrzeba na to 100 mld USD rocznie. Polska też powinna się do tego budżetu dokładać.

Prof. Nowicki mówi też. w jaki sposób ograniczenie emisji CO2 może wpłynąć na nasze bezpieczeństwo energetyczne.

