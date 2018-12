Politycy składają życzenia. „Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć...”

Wczoraj zasiadaliśmy przy wigilijnym stole. Członkowie rodzin łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. „Zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń” to najczęściej słyszana, ale jednocześnie bardzo wartościowa formuła. W rozmowie z Wprost.pl, zapytaliśmy polityków, jakie życzenia chcieliby złożyć członkom partii, z którymi zazwyczaj spierają się w Sejmie.

„Wyrozumiałości i tolerancji”

Poseł Arkadiusz Myrcha z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska złożył życzenia politykom partii rządzącej. – Przede wszystkim życzę im wyrozumiałości i tolerancji, żeby w przyszłym roku pamiętali, że w Polsce mieszkają różni ludzie o różnych poglądach i potrzebach, żeby po prostu to uwzględniali – powiedział. – Oczywiście życzenia radości, czy uśmiechu przydadzą się wszystkim politykom zarówno partii rządzącej, jak również opozycyjnych – dodał poseł Arkadiusz Myrcha. Zapytany, o to czy któremuś z polityków chciałby w sposób szczególny złożyć życzenia, odpowiedział: „Nie wiem, czy byłbym w stanie wyróżnić jedną osobę”. Po namyśle wskazał jednak konkretnego polityka. – Ministrowi Zielińskiemu – umiaru i pokory – powiedział Arkadiusz Myrcha.

„Zdrowego rozsądku”

Jerzy Meysztowicz w rozmowie z Wprost.pl mówił, że świąteczny czas to dobry moment na refleksję. – Z okazji świąt życzę dużo zdrowia, a politykom ekipy rządzącej – dużo zdrowego rozsądku w przyszłym roku. Życzę również, żeby te święta były radosne, ale żeby były także chwilą do refleksji nad tym, co zrobili nasi rządzący przez ostatnie trzy lata i żeby z tego wyciągnęli odpowiednie wnioski. To byłoby z korzyścią dla mieszkańców naszego kraju – stwierdził Meysztowicz.

Poseł Nowoczesnej nie zdecydował się wyróżnić konkretnego polityka, któremu złożyłby życzenia. – Nie wyróżniałbym nikogo. Mam tak krytyczny stosunek do rządzących, że nie uciekłbym od pewnych uszczypliwości, dlatego też nie będę tego robił. Pozostańmy tylko przy tych życzeniach zdrowego rozsądku i refleksji – podsumował polityk.

„Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że”...

Tadeusz Cymański (klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) złożył życzenia politykom opozycji. – Życzyłbym im, żeby stali się silną merytoryczną opozycją – powiedział. – Życzę nam wszystkim, aby w przyszłym roku było w polityce mniej emocji, a więcej merytorycznych argumentów – dodał.

Polityk zacytował również słowa modlitwy świętego Tomasza z Akwinu. Określił ją jako „własne świąteczne przesłanie”. Cymański podkreślał, że te słowa kieruje nie tylko do polityków opozycji, ale do wszystkich. – Życzę im, aby „Pan Bóg dał im zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet w ludziach. Daj mi Panie łaskę mówienia im o tym” – powiedział. – Ważne, żebyśmy dostrzegali w sobie dobro, bo jest teraz ogromny konflikt. Widzimy tylko złe rzeczy – oni u nas, a my u nich – i kompletnie zagubimy się w tym – dodał polityk. Tadeusz Cymański zaznaczył, że w cytowanym tekście, znajduje także życzenia dla siebie. – Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji – powiedział.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski także złożył życzenia wszystkim politykom bez względu na ich przynależność partyjną. – Wszystkim politykom życzę zdrowia i służby Polsce – powiedział.