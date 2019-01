500 plus to za mało na kampanię. PiS przygotuje nowe programy społeczne

W kręgach PiS coraz częściej słychać, że partia stała się ugrupowaniem jednego tematu. A mianowicie programu 500 plus. – Na ostatniej konwencji nie narzuciliśmy nowej narracji. Tego zabrakło – mówi jeden z polityków PiS-u. Dlatego w nowym roku partia Jarosława Kaczyńskiego może przedstawić nowe programy społeczne. Szczególnie, że najbliższe kilka miesięcy będą poświęcone kampanii wyborczej i PiS będzie chciało złożyć wyborcom nowe obietnice. Tylko jak przedstawić program społeczny, kiedy inne realizowane programy poza 500 plus raczej nie zadziałały? Mieszkanie plus nie okazało się sukcesem rządu. – Wciąż szukamy przewodniego tematu. Ale mamy w zanadrzu kilka pomysłów – mówi nasz rozmówca.

Na razie rząd zmienia program 500 plus. Minister pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że zostanie podwyższone kryterium dochodowe. Zmiany w 500 plus mają związek z podniesieniem płacy minimalnej w 2019 roku. Mają zostać przedstawione pod koniec pierwszego kwartału 2019 roku.

