Wyciekły kulisy spotkania. „Orbán radził polskiemu premierowi przejęcie mediów publicznych”

Prof. Jerzy Buzek w rozmowie z „Wprost” twierdzi, że nieprzypadkowo Jarosław Kaczyński zaczął swoje rządy od przejęcia mediów publicznych. - Przypuszczam, że miał w tym zakresie ważnego doradcę. Kiedy byłem szefem rządu, premierem Węgier był Viktor Orbán. Znam go dobrze, bo przez trzy lata wspólnie negocjowaliśmy członkostwo naszych krajów w Unii Europejskiej - mówi prof. Buzek. - Zapytał mnie kiedyś: „Nie przejąłeś mediów publicznych? Powinieneś był to zrobić pierwszego dnia urzędowania!”. Odpowiedziałem, że nasze obyczaje są inne. Radziłem, żeby sobie przypomniał, jakie mieliśmy pretensje do komunistów, że uprawiają propagandę, że naród nie ma dostępu do prasy, że nikt nie słucha zwykłych ludzi. Nie mógł zrozumieć, o co mi chodzi – ujawnia kulisy swojej rozmowy z węgierskim odpowiednikiem profesor.

Jerzy Buzek podkreśla, że on miał w tej sprawie zupełnie inną filozofię. – Byłem jedynym premierem wolnej Polski, który nie przejął mediów publicznych – zauważa. Podkreśla, że przez cztery lata, kierując rządem AWS, nie miał wpływu ani na TVP, która była w wyłącznym władaniu SLD, ani na Polskie Radio, które było w rękach PSL. – Media publiczne były więc w rękach opozycji, a prywatne dopiero raczkowały. Doszło do tego, że jako premier miałem problemy, żeby wypowiedzieć się np. w TVP. Chcąc poinformować ludzi o tym, co robimy w zakresie opieki zdrowotnej czy edukacji, kancelaria premiera wykupowała czas antenowy! – opowiada prof. Jerzy Buzek. - To była wierność zasadom – podkreśla były szef rządu i przewodniczący Parlamentu Europejskiego. – Mówię to z dumą, choć wielu do dziś uważa, że to moja polityczna naiwność – dodaje.

Jerzy Buzek stał na czele polskiego rządu w latach 1997-2001. W latach 2009-2012 pełnił funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Obecnie jest eurodeputowanym z ramienia Platformy Obywatelskiej. Dwukrotnie otrzymał tytuł Człowieka Roku „Wprost” (w latach 1998 i 2009).