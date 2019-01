Wywiad z Pawłem Kukizem, który może nawiązać sojusz z prezydentem Dudą i Ziobro. Co w nowym „Wprost”?

– Trzy lata w Sejmie to dla mnie męczarnia. Ale muszę zrobić wszystko, by pozostać w polityce. I by za rok nikt nie mógł rządzić bez Kukiz'15 – Paweł Kukiz w rozmowie z Joanną Miziołek mówi o bezsilności oraz o swojej politycznej przyszłości.

Ponadto w numerze: