Środa dla „Wprost”: Jesteśmy państwem fundamentalizmu religijnego

W imieniu rządu (lub zamiast) występuje coraz częściej boży biznesmen Rydzyk lub Ordo Iuris, a w wielu instytucjach rozpanoszyli się natchnieni katoliccy eksperci: psychologowie, pedagodzy, prawnicy. Ministerstwo Sprawiedliwości (zapewne: Bożej) wspiera właśnie „Serwis małżeński”, który w treściach przypomina XIX-wieczne porady katechetyczne dla posłusznych żon. Kobiety są tam charakteryzowane jako „osoby działające pod wpływem emocji”, ale zarazem „bierne i czekające na ruch męża”. Radzi się im, by „weszły w jego świat”, a zwłaszcza zainteresowały się jego hobby („popatrz, jak skleja samoloty, zapytaj o pokrętła wzmacniacza do gitary”), bo wtedy łatwiej im będzie go zrozumieć. „Jeśli jego świat ci się nie spodoba, to przynajmniej ty spodobasz się na nowo mężowi”. Mężczyznom radzi się z kolei, na co mogą „pozwalać” żonie (np. na chodzenie w dresie, bo nie musi być ciągle sexy) i kiedy ją wspierać (np. gdy jest bezpłodna).

Mężczyźni w katolickim świecie bezpłodni nie są, nigdy też nie są sprawcami przemocy. No, czasem zdarza się im walnąć raz swoją kobietę, ale tylko wtedy, gdy na to zasłużyła. Raz to jednak nie przemoc, tak jak jedno dziecko to nie 500 zł. „Serwis małżeński”jest zapewne wspierany przez Ministerstwo Świętej Rodziny, Modlitwy i Prokreacji (dawny MRPiPS), gdzie prominentny sługa boskiego porządku na Ziemi, sam szef Ordo Iuris wysmażył niedawno projekt ustawy, zgodnie z którym raz trzasnąć można. Bo jak zbagatelizujemy te jednorazowe razy, to skutecznie zajmiemy się wsparciem dla osób bitych w sposób cykliczny. „Osób”, nie – kobiet, bo przemoc według Ordo Iuris jest bezpłciowa. Bezmyślnością mec. Kwaśniewskiego (od bożego porządku) zaniepokoił się nawet premier Morawiecki, ponieważ – jak się okazało – jego priorytetem jest ochrona rodzin przed razami i to nie tylko cyklicznymi. Dlatego rząd ogranicza finansowanie organizacji pozarządowych zajmujących się przemocą. Bo po co nam organizacje? Wszystkim i tak zajmie się Rydzyk.