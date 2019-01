Raport: Jak się fałszuje żywność. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

NIK alarmuje, że dieta przeciętnego Polaka składa się w 70 proc. z samych produktów przetworzonych, w których roi się od „E”. Izba przebadała ponad pół tysiąca różnych produktów spożywczych. Tylko w co dziesiątym nie było żadnego dodatku. W pozostałych 447 produktach zadeklarowano 132 różnych „E” użytych ponad 2 tys. razy! Statystycznie na każdy produkt przypadało więc po pięć dodatków do żywności. Rekordzistką została kiełbasa śląska, w której wykryto aż 19 różnych „E”. Dietetycy biją na alarm: Niech Polacy wreszcie otworzą oczy na to, co jedzą. Producenci żywności się bronią: Dodatki do żywności są przebadane i bezpieczne, więc możemy ich używać. Po czyjej stronie leży racja i jak w Polsce fałszowana jest żywność? O tym w najnowszym wydaniu „Wprost” pisze Szymon Krawiec. Ewa Chodakowska apeluje, by nie robić zakupów w ciemno i radzi, na co powinniśmy zwracać uwagę w sklepie.

