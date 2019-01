Krystyna Janda o TVP: Od trzech lat nie oglądam, to telewizja propagandowa

W najnowszym wydaniu tygodnika Wprost na pytania o to, czym grozi hejt, czy i jak można go powstrzymać, próbują odpowiedzieć znani filozofowie, psycholodzy, działacze społeczni, księża, nauczyciele, artyści. Wśród rozmówców jest Krystyna Janda, aktorka filmowa i teatralna, reżyserka, dyrektorka artystyczna Teatru „Polonia” oraz Och-Teatru w Warszawie.

Trzy lata zmiany

Artystka tłumaczy, że jej stosunek do wydarzeń w kraju zmienił się w ciągu ostatnich trzech lat. – Jeszcze trzy lata temu nie miałam potrzeby, żeby angażować się politycznie, nie czułam powinności mieszania się do polityki, apelowania, komentowania. Głośno mówiłam, że jestem artystką i robię swoje – mówi specjalnie dla „Wprost” Krystyna Janda. – Nie używam mowy nienawiści. Albo staram się nie używać. Czasem coś wyfrunie ze mnie z emocjami i niezgodą na coś. Wszystko to, co się we mnie wydarzyło, we mnie przelało i wylało, jest niezgodą, protestem, przeciwko niesprawiedliwości, brutalności, nietolerancji, a także dyskryminacji ze względu na inne poglądy, kolor skóry, wyznanie, płeć czy orientację seksualną. Protestuję przeciw brakowi tolerancji, demokracji, krzywdzie, kłamstwu, bezczelności – podkreśla aktorka.

„Od trzech lat nie oglądam telewizji publicznej”