Prof. Staniszkis dla „Wprost”: Czuję się uczestnikiem procesu budzenia agresji

Socjolog ocenia, że jednym z głównych powodów wybuchu agresji, który zakończył się zabójstwem prezydenta Gdańska, był styl uprawiania polityki, zarówno przez uczestników życia politycznego, jak i niektóre media. – Wywołuje się agresję, używając argumentów, że nasi przeciwnicy zachowują się jeszcze gorzej i spirala się nakręca. Myślę, że wszyscy powinni się bić w piersi, iż przyczyniali się do nakręcania spirali agresji – mówi prof. Staniszkis.

Ekspertka przyznaje, że od czasu tragedii w Gdańsku sama niechętnie wypowiada się w mediach, żeby nie wpisywać się w ostry podział w kraju i nie wywoływać u ludzi zbyt silnych emocji. – Czuję się uczestnikiem procesu budzenia agresji, bo nie umiem być spokojna w publicznych wypowiedziach. Miałam podobną refleksję, gdy w 2017 r. doszło do samobójczej śmierci Piotra S., który podpalił się przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, a w liście pożegnalnym wskazał emocje polityczne jako przyczynę targnięcia się na życie. Niestety, występując w mediach, trudno się kontrolować – mówi prof. Staniszkis.

– Uważam, że to jest sygnał ostrzegawczy dla nas wszystkich, choć w największym stopniu dla polityków, którzy tworzą tę atmosferę agresji. Myślę, że PiS robi to w sposób wyrachowany, bo jest przekonany, że konflikt przekształca społeczeństwo. To wskazuje na wschodniość, bolszewickość naszej kultury politycznej. PO z kolei nie potrafi lub nie chce pokazać innego stylu uprawiania polityki. Mam nadzieję, że tragiczna sytuacja z Pawłem Adamowiczem wszystkich zmusi do przemyślenia swoich zachowań – dodaje socjolog.

