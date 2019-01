Poseł Kukiz'15, jego świta, a w tle prorosyjska propaganda

Ruchy antyszczepionkowe w całej Europie są wspierane przez rosyjskie trolle. Działalność antyszczepionkowców wpisuje się bowiem w cele rosyjskiej propagandy – podkopuje wiarę w medycynę, wzmaga strach i podziały społeczne, wspiera teorie spiskowe. Rosyjska propaganda rozprzestrzenia fake newsy dotyczące szczepień, jak wykazali m.in. dziennikarze „Times”, by destabilizować Zachód i siać zamęt.

W Polsce na czele ruchu antyszczepionkowców stoi stowarzyszenie Stop Nop. Jego liderka Justyna Socha – jak ujawniła Rzeczpospolita – właśnie została społeczną asystentką posła Skuteckiego z klubu Kukiz'15. Już od dawna z nim zresztą współpracuje, to właśnie ten poseł forsował w sejmie obywatelski projekt tzw. ustawy antyszczepionkowej (ostatecznie ustawa została odrzucona w listopadzie).

Tak się składa, że aktywność Skuteckiego wpisuje się w cele rosyjskiej propagandy w Polsce nie tylko w sprawie szczepień. Niedawno kulisy jego działalności opisywaliśmy na łamach „Wprost”.

Skutecki od wiosny 2017 r. intensywnie angażował się w kontakty z krajami Bliskiego Wschodu. Spotykał się z Baszarem-al Asadem, gościli go politycy Hezbollahu.

Jak ujawniliśmy, jego polityczna aktywność – stoi na czele Polsko-Libańskiej i Polsko-Irackiej Grupy Parlamentarnej, przewodzi też zespołowi do spraw Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego oraz ds. współpracy z Syrią, dziwnie zbiega się z działalnością jego asystentów, którzy zajmują się współpracą biznesową z krajami arabskimi. Jeden z nich jest byłym funkcjonariuszem ABW.

Skutecki pod koniec października zgłosił jako swojego społecznego asystenta Roberta Jreissati – założyciela i szefa Libańskiej Federacji Międzynarodowego Biznesu, który była także członkiem-założycielem Rosyjsko-Libańskiej Rady Biznesu. To właśnie Jreissati zorganizował Skuteckiemu spotkanie z Asadem, do rezydencji prezydenta Syrii zawiózł polską delegację prywatnym autem. Po naszej publikacji, gdy sprawą zainteresowała się sejmowa komisja do spraw służb specjalnych, Skutecki wycofał Jreissatiego.

Cała sprawa wywołała wówczas kontrowersje w klubie Kukiz'15, ale sam Paweł Kukiz nie zdecydował się na żadną reakcję wobec swojego posła. Kolejne odsłony politycznej działalności Skuteckiego dostarczają jednak argumentów, by poważnie przyjrzały się jej służby.

