Borusewicz o TVP: Zdrowy człowiek może od niej zwariować

Bogdan Borusewicz w najnowszym numerze tygodnika „Wprost” wspomina Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. Uważa, że na zamordowanego prezydenta urządzano nagonkę medialną.

– Gdy mówili, że nie wiadomo czy Adamowicz jest Polakiem, czy Niemcem, skąd ma pieniądze, gdy przesłuchiwano jego całą rodzinę – żonę, teściów, rodziców, którzy mają koło 90-tki i musieli jeździć po całym kraju na te przesłuchania, to wszystko było w ramach polityki miłości? Jeżeli telewizja publiczna będzie nadal tak wyglądała i uprawiała taką propagandę za nasze pieniądze, to wszystko co mówi prawica o przeciwdziałaniu mowie nienawiści będzie hipokryzją. – mówi Borusewicz.

Jego zdaniem obóz rządzący powinien doprowadzić do odwołania Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP. – Oglądam telewizję publiczną. Zdrowy człowiek może od niej zwariować, a co dopiero człowiek podatny, który ma problemy z osobowością i z własną psychiką – mówi wicemarszałek Senatu z PO.

Bogdan Borusewicz jest zdania, że mowa nienawiści to efekt tego co się działo po katastrofie smoleńskiej. – Jeżeli wysuwa się tezę, że jedni Polacy zamordowali innych w Smoleńsku, przy pomocy Rosjan, a przecież taka sugestia pojawiła się pod adresem Donalda Tuska, to się nienawidzi ludzi, którzy dokonali takiego czynu. I nagle znajduje się człowiek, który chce wyrównać rachunki. (…) Użyto strasznej katastrofy do rozprawy politycznej. Niektórzy nadal wierzą, że jedni Polacy byli gotowi zamordować drugich Polaków – przekonuje wicemarszałek Senatu.