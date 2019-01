Marek Sawicki o zatrzymaniu byłego rzecznika MON: „Nie będzie świętych krów, ale są święte byki”

Wśród zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest m.in. były szef MON Bartłomiej M. oraz były poseł PiS Mariusz Antoni K. – Napisałem na Twitterze, jak się czują oficerowie Wojska Polskiego, którzy składali mu meldunki, oddawali honory. Nie był żadnym ministrem, żadną osobą upoważnioną do odbierania takich honorów, a upokorzeni żołnierze byli zobowiązani je oddawać – skomentował Marek Sawicki. W rozmowie z Wprost.pl polityk ocenił również sposób działania Prawa i Sprawiedliwości. – Jest to kolejny dowód na to, że ośmiorniczki Platformy to był pikuś. Mamy ogromną ośmiornicę, która oplata wszystkie instytucje, spółki Skarbu Państwa i urzędy. Tak jest z KNF-em, tak jest ze SKOK-ami, tak jest z Get Backiem, MON-em, kolejny zakup bez zamówień czterech śmigłowców. To wszystko pokazuje, że PiS uważa, ze suweren dał mu władzę absolutną i nigdy nikt ich z tego nie rozliczy – powiedział polityk w rozmowie z Wprost.pl.

„Nie będzie świętych krów, ale są święte byki”

Marek Sawicki odniósł się także do tweeta Beaty Mazurek. „Prezes Jarosław Kaczyński wielokrotnie mówił, że nie będzie świętych krów. Wszyscy wobec prawa są równi bez względu na legitymacje i sympatie polityczne. Tak wygląda różnica w standardach rządzenia, pomiędzy PiS i PO. Jesteśmy wiarygodni” – napisała rzecznik klubu PiS w mediach społecznościowych.

– Nie będzie świętych krów, ale są święte byki hodowane w ramach tej formacji i żadne tego typu działania nie zmieniają faktu, że to jest tylko fragment wielkiej góry lodowej. Tak jak powiedziałem wcześniej – skorumpowanej, zepsutej. Lepiej by było, żeby w tej sprawie Beata Mazurek może bardziej zamilkła niż próbowała cokolwiek komentować. My pamiętamy półtoraroczną batalię o honor, jak się dziś okazuje, człowieka o honorze wątpliwym – ocenił Marek Sawicki.

