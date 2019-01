Jan Śpiewak komentuje „taśmy Kaczyńskiego”: To miłe być docenionym przez tego polityka w takiej kwestii

Jan Śpiewak w rozmowie z Wprost.pl został zapytany o to, w jaki sposób zareagował na słowa Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnijmy, polityk na nagraniach miał powiedzieć, że to między innymi działania tego aktywisty miejskiego miały stanąć na przeszkodzie inwestycji Srebrnej. – Bardzo mi miło. To pokazuje moją skuteczność. Cieszą mnie słowa Jarosława Kaczyńskiego. To miłe być docenionym przez tego polityka w takiej kwestii – skomentował Jan Śpiewak.

W rozmowie z Wprost.pl, Jan Śpiewak odniósł się również do tego, czy zaobserwował reakcje ze strony polityków, po tym jak zaczął interesować się inwestycjami Srebrnej. – Tak naprawdę niewiele osób się tym interesowało. Niestety dyskusja o Warszawie, która była w ramach kampanii wyborczej, nie była właściwie merytoryczna. Nie była o tym, czy chcemy wieżowiec na Srebrnej, czy chcemy coś innego, jak chcemy, żeby nasze miasto się rozwijało. Była naparzanką PO i PiS-u. Byłem zagrożeniem w tej sytuacji, bo jako jedyny miałem interes miasta na sercu. Chciałem faktycznie coś zmienić. Byłem zagrożeniem dla układu PO – PiS – powiedział.

Jan Śpiewak w rozmowie z Wprost.pl wytłumaczył również, dlaczego tę inwestycję jego zdaniem należało zablokować. – Nie chcę, żeby Wola stała się Mordorem – powiedział. – Burzy się zabytki na Woli masowo. Zamienia się w bezduszną biurową dzielnicę jak z Azji. Tam jest dużo „starej tkanki” i trzeba o nią dbać, a nie zabudowywać wszystko jak leci wieżowcami – dodał.

Czy ujawnienie nagrań będzie miało wpływ na politykę?

Jan Śpiewak został zapytany, jakie są jego najbliższe polityczne plany. – Dużo osób mnie nakłania, abym wrócił teraz do polityki. Zobaczymy. Jest za wcześnie, żeby podejmować takie decyzje – stwierdził. Odniósł się także do tego, czy ujawnienie „taśm Kaczyńskiego” wpłynie na pozycję Prawa i Sprawiedliwości. – To pytanie na ile ta sprawa przebije się do ludzkiej świadomości. Nie widzę podstaw do tego, żeby komuś stawiać zarzuty prokuratorskie. Pytanie jest, czy to po prostu wskaże PiS jako partię jak każdą inną. To jest największe zagrożenie. PiS utraci wtedy „moralną wyższość”. To jest pytanie, czy ten element, aspekt sprawy zostanie pokazany – skomentował w rozmowie z Wprost.pl.

Doniesienia „Gazety Wyborczej”

Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, na działce, na której w latach 90. uwłaszczyło się środowisko Porozumienia Centrum (dawnej partii Jarosława Kaczyńskiego) spółka Srebrna chciała wybudować 190-metrowy biurowiec. Za przygotowanie inwestycji miała być odpowiedzialna firma Austriaka Geralda Birgfellnera, który ma rodzinne powiązania z prezesem PiS. W biurowcu mają powstać m.in. hotel, apartamenty oraz siedziba fundacji Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego. Wartość inwestycji miała wynieść ok. 300 mln euro, czyli około 1,3 mld zł. W rozmowach przewija się m.in. wątek zysków, jakie fundacja mogłaby mieć z wynajmu powierzchni biurowej. Według „Gazety Wyborczej” w inwestycji miał pomóc bank Pekao SA, którego prezesem jest Michał Krupiński. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że bank wyraził zgodę na finansowanie inwestycji przez firmy Birgfellnera a kwota widniejąca na dokumentach bankowych to 15,5 mln euro. Z kolei w dokumentach Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego pojawia się informacja, że bank wydał zgodę także na kredytowanie całej inwestycji do 300 mln euro. W oświadczeniu przesłanym dziennikarzom bank zaprzeczył, jakoby miał kredytować te inwestycje.

O czym jest nagrana rozmowa?

Rozmowa z 27 lipca 2018 roku, w której udział wzięli Jarosław Kaczyński, jego brat cioteczny Grzegorz Tomaszewski, Gerald Birgfellner i jego wspólniczka, pełniąca jednocześnie rolę tłumaczki, dotyczy zawieszenia projektu budowy biurowca. Warunki zabudowy miał blokować stołeczny ratusz oraz kampania aktywisty miejskiego Jana Śpiewaka. – Jeśli nie wygramy wyborów, to nie zbudujemy wieżowca w Warszawie. Doszły nowe elementy. Operacja Śpiewaka, nowego kandydata na prezydenta. Postawił zarzuty: partia buduje wieżowiec. Po pierwsze nie dostaniemy wuzetki (waruki zabudowy – red.), jak nie wygramy tych wyborów. Po drugie, w tej chwili jest jeszcze atak z jeszcze jednej strony – mówi prezes PiS.

W dalszej części rozmowy słychać Kaczyńskiego, który mówi także o wyborach parlamentarnych w 2019 roku oraz ewentualnych konsekwencjach wycieku tych informacji do mediów. „Partia buduje wieżowiec”, „to nie do obrony”, „chodzi o medialny atak”, „to jest polityka” – mówi Kaczyński. Po wstrzymaniu inwestycji spółka Srebrna odmówiła zapłaty Birgfellnerowi, a prezes PiS przekonywał, że nie ma żadnego wpływu na decyzję władz spółki Srebrna (spółka należy do fundacji Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, w której radzie zasiada Jarosław Kaczyński). Austriak wykonał m.in. projekt architektoniczny i strategię realizacji. Prezes PiS zasugerował Austriakowi, aby wystąpił o zapłatę do sądu. Tłumaczka proponuje, by Srebrna przeprowadziła projekt w partnerstwie z deweloperami. Jako przykład takiego sposobu działania podaje inwestycje ojca Tadeusza Rydzyka.

Z ustaleń „Gazety Wyborczej” wynika, że w ubiegłym tygodniu mecenasi Roman Giertych oraz Jacek Dubois, którzy są adwokatami Birgfellnera, złożyli zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS.

Dokładne stenogramy oraz nagrania w wersji audio są dostępne na stronie „Gazety Wyborczej”:

