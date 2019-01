Dzierżanowski: Ani bomba, ani kapiszon. Na Nowogrodzkiej wybuchł granat

Zwolennicy PiS-u (oraz posłuszni im komentatorzy) próbują sprawę zbagatelizować. A nawet przekuć na korzyść prezesa PiS. Według nich publikacja „Wyborczej” to nic wielkiego. Góra zrodziła mysz. Sam Kaczyński jest uczciwy, chciał zapłacić kontrahentowi, choć ten nie umiał przedstawić wymaganych rachunków. W dodatku jest twardo chodzącym po ziemi specjalistą od biznesu. Jednym słowem – polityk idealny.

Z kolei część dziennikarzy liberalnych jeszcze przed ujawnieniem taśm podbijało bębenek oczekiwań do granic wytrzymałości. Niektórzy się więc spodziewali czegoś, co z dnia na dzień zmiecie rząd, pozbawi stanowiska prezesa PiS, a może nawet spowoduje falę aresztowań czy przynajmniej postępowań prokuratorskich.

W rzeczywistości otrzymaliśmy niezwykle ciekawy materiał dziennikarski odsłaniający najtajniejsze kulisy polityki na samych szczytach władzy. Okazuje się, że nie robią jej znani nam z mediów politycy partii rządzącej, lecz kuzyni i powinowaci prezesa PiS, jego sekretarka, kierowca oraz członkowie rodzin.

Ten egzotyczny team postanowił poukładać polską politykę. Nie na miesiące, nawet nie na lata, lecz na dziesięciolecia. Bo - trzeba sobie jasno powiedzieć – nagrane rozmowy przy Nowogrodzkiej nie dotyczyły bynajmniej budowy wieżowca. Ich celem nie było nawet wzbogacenie się prezesa PiS czy jego bliskich. W rzeczywistości chodziło o ustawienie polskiej polityki na kilka pokoleń.

W jaki sposób? PiS i PO otrzymują dziś z budżetu państwa po jakieś 20 mld zł rocznie. Gdyby projekt budowy wieżowca przy Srebrnej się powiódł, dochód powiązanych z Prawem i Sprawiedliwości spółek i fundacji mógłby wynieść nawet pięć razy więcej. Takiego zaplecza finansowego nie miało w Polsce żadne środowisko polityczne od czasu upadku PZPR. W tej sytuacji opozycja w Polsce zostałaby finansowo zaorana.

Wszystko wskazuje na to, że ten misterny plan miał być ostatnim wielkim projektem Jarosława Kaczyńskiego. Mimo wszystko, politycznym nie biznesowym. Bo Jarosław Kaczyński nie idzie do władzy dla pieniędzy. On zdobywa pieniądze, żeby mieć władzę.

Na przeszkodzie realizacji tego planu stanął warszawski Ratusz, aktywista miejski Jan Śpiewak oraz – zupełnie nie spodziewanie – spowinowacony z Kaczyńskimi austriacki deweloper. Ten ostatni nagrał rozmowy przy Nowogrodzkiej, detonując granat. Ten granat może pogrzebać nie tylko projekt budowy gigantycznego finansowego zaplecza PiS, ale także wizję drugiej kadencji rządów PiS.

Od kilku dni politycy PiS konsekwentnie robią dobrą minę do złej gry. Wygląda jednak na to, że czeka ich teraz sporo nieprzespanych nocy.

