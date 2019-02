„Wprost” kontra Durczok, przewodnik Śpiewaka po taśmach i tajemnice rodu Kaczyńskich. Co w nowym numerze?

O co chodzi w sprawie Kamil Durczok kontra wydawca „Wprost”, jak rodzina Tomaszewskich przyczyniła się do największych od lat kłopotów politycznych Jarosława Kaczyńskiego i co pokazują taśmy prezesa PiS według Jana Śpiewaka. O czym jeszcze przeczytać można w najnowszym wydaniu tygodnika?