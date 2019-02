Polscy naukowcy alarmują: Bez badań genetycznych nie powinno się rozpoczynać leczenia raka

5 proc. chorych w ogóle nie powinno dostać chemioterapii, bo będzie na nią źle reagować. Jest to spowodowane zapisanym w genach sposobem, w jakim metabolizujemy leki. 15 proc. chorych powinno dostawać chemię w znacznie mniejszej dawce, by uchronić się przez zbyt silnymi skutkami ubocznymi.

– Większość tego typu badań genetycznych można by wykonać w ramach pieniędzy, które mieszczą się w ramach refundacji NFZ na diagnostykę onkologiczną, jednak szpitale z tego nie korzystają – mówi dr hab. Anna Wójcicka z Zakładu Medycyny Genomowej WUM. Współzałożycielka Warsaw Genomic tworzonego przez zespół naukowców, genetyków, lekarzy w rozmowie z „Wprost” przekonuje, że warto takie badania wykonywać.

– Przecież sama chemioterapia kosztuje, leczenie powikłań również, nie mówiąc już o tym, że pacjent, który ma silne skutki uboczne, czuje się bardzo źle, co wpływa na jego rokowanie i funkcjonowanie. Pieniądze, które wydalibyśmy na badanie genetyczne, szybko zwróciłyby się z nawiązką – przekonuje. – Wszystkim wciąż się wydaje, że chemioterapia to leczenie ogólne, które dla wszystkich powinno być takie same. Tak jednak nie jest. Kwalifikując pacjenta do standardowej chemioterapii, powinniśmy wcześniej wiedzieć, jak na nią odpowie i czy nie będzie miał nasilonych efektów ubocznych – tłumaczy.

Celem specjalistów z Warsaw Genomic jest dostarczenie pacjentom czułych testów genetycznych opartych o najnowsze osiągnięcia światowej nauki. Czy uda im się zrewolucjonizować leczenie raka w Polsce?