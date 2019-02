Olczyk: Kto się boi Roberta Biedronia

Czym Biedroń czaruje potencjalnych wyborców? Obietnicami socjalnymi, walką z Kościołem katolickim i świeżością swojej inicjatywy. – Platforma Obywatelska buduje koalicję na wybory do Europarlamentu na której będą same znane ale też i niemłode twarze, Biedroń może na swoje listy wziąć nieznanych 40-latków i na tym budować legendę lidera, który zupełnie inaczej uprawia politykę niż stare partie – mówi jeden z naszych rozmówców z lewicy.

„Stare” partie boją się nowego gracza, który zagarnia przede wszystkim wyborców rozbitej Nowoczesnej, może też uskubać elektorat PO, a nawet – jak twierdzi jeden z działaczy partii Biedronia – w terenie garną się do Wiosny, partii Roberta Biedronia – działacze PSL. Wyborcy Biedronia tak samo jak wyborcy wymienionych partii żywią silną niechęć do PiS, a więc chociażby z tego powodu przepływy są łatwe. Biedroń pragnący wybić się na pozycję tego trzeciego między PO a PiS podczas konwencji na Torwarze powtarzał co prawda, że wojnie polsko-polskiej winne są obie wielkie partie. Ale publiczność zarzuty pod adresem PO puszczała mimo uszu, a na zarzuty pod adresem PiS reagowała huraganowymi oklaskami.

Więcej na temat nowej partii Roberta Biedronia, m.in. o tym dlaczego lider Wiosny złożył Platformie propozycję paktu o nieagresji i co z tego wynikło, a także dlaczego serwery w sklepie internetowym Biedronia się zawiesiły można przeczytać w najnowszym numerze tygodnika „Wprost”.

Czytaj także:

Nie tylko renegocjacja konkordatu, aborcja na żądanie i związki partnerskie. Co proponuje „Wiosna” Roberta Biedronia?