Ujawniamy, co łączy prezesa PiS z rodziną Tomaszewskich

Gerald Birgfellner – deweloper, który miał budować dla PiS wieżowiec, a teraz czuje się oszukany. Jego żona, Karolina Tomaszewska, która tłumaczyła całą rozmowę. Jan Maria Tomaszewski – kuzyn, przez którego prezes PiS najprawdopodobniej poznał austriackiego dewelopera. Wreszcie Grzegorz Tomaszewski, cioteczny brat prezesa PiS, członek rady nadzorczej spółki Srebrna, który brał udział w negocjacjach. Do tego jeszcze jego brat Konrad, były dyrektor Lasów Państwowych (który akurat w rozmowie udziału nie brał).

Wszyscy oni są członkami szeroko pojętego klanu Tomaszewskich, który Jarosław Kaczyński zna od najwcześniejszego dzieciństwa.

Jednak – z wyjątkiem Jana Tomaszewskiego, ciotecznego brata prezesa PiS – członkowie klanu Tomaszewskich nie mówią o swoich związkach z Kaczyńskimi. Jest to owiane tajemnicą na tyle, że nawet „Gazeta Wyborcza”, która ujawniła sprawę taśm, błędnie podaje, iż Karolina Tomaszewska jest córką Grzegorza. I że Grzegorz jest synem siostry Jadwigi Kaczyńskiej.

Błędnymi informacjami na ten temat dysponuje nawet mec. Jacek Dubois, prawnik Geralda Birgfellnera. Adwokat, w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”, podał pomyłkowo, że jego klient jest zięciem Grzegorza.

Jak jest naprawdę? „Wprost” jako pierwszy rozszyfrował rzeczywiste rodzinne powiązania Tomaszewskich i Kaczyńskich.

Tomaszewscy

Gdy wybucha wojna, matka braci Kaczyńskich Jadwiga Jasiewicz ma niecałe 13 lat. W czasie okupacji służy w Szarych Szeregach. Po tragicznej śmierci brata ma tylko jedną siostrę, która jest jej najbliższą przyjaciółką. Irena, zwana Dzidką, zaciąga się do konspiracji w Narodowych Siłach Zbrojnych. – Mieszkały z moją mamą w jednym pokoju, spały w jednym łóżku, a jedna nie wiedziała o konspiracyjnej działalności drugiej – wspominał Jarosław Kaczyński.

Podobno jeszcze w podziemiu Irena poznaje Stanisława Tomaszewskiego, pseudonim „Miedza”, legendarnego plastyka, malarza i żołnierza Armii Krajowej. Choć ma za sobą już jedno małżeństwo, jest ciągle młoda. Skończyła szkołę baletową, zapowiada się na wybitną tancerkę opery warszawskiej. Świetnie maluje. Starszy o prawie 10 lat „Miedza”, choć ma żonę i syna, traci dla niej głowę. Rozwodzi się i wiąże z siostrą Jadwigi Kaczyńskiej. Ślub biorą w 1949 r., rok później rodzi im się syn Jan Maria, zaledwie rok młodszy od kuzynów bliźniaków. Nic dziwnego, że chłopaki spędzają ze sobą w dzieciństwie mnóstwo czasu. Więzi rozluźniają się nieco na studiach. – Kiedy studiowaliśmy, ja szedłem na lewo do ASP, on na prawo na UW – wspominał po latach Tomaszewski.

Grzegorz i Konrad

W domu na Saskiej Kępie bywają także Konrad i Grzegorz Tomaszewscy, stryjeczni bracia Janka. To synowie Zbigniewa, rodzonego brata „Miedzy”, również wojennego bohatera, który niemal cała okupację przesiedział na Pawiaku. Dla braci Kaczyńskich synowie Zbigniewa, Grzegorz i Konrad, to formalnie żadna rodzina, ale dzięki Jankowi siłą rzeczy chłopaki się zaprzyjaźniają. Związki trwają do dziś.

W czasach rządów PiS Konrad dwukrotnie pełnił funkcję dyrektora Lasów Państwowych. Grzegorz to z kolei członek rady nadzorczej spółki Srebrna, a także prezes zależnej od Srebrnej spółki Forum SA, która wydaje „Gazetę Polską Codziennie”. Na taśmie to on wraz z Jarosławem Kaczyńskim tłumaczy austriackiemu deweloperowi, dlaczego budowa wieżowców przestała mieć sens.

Karolina

Z kolei Karolina, występująca na taśmach jako tłumaczka, prywatnie jest żoną Geralda Birgfellnera, austriackiego dewelopera, który miał budować „wieżowiec braci Kaczyńskich”. To córka Jana Marii Tomaszewskiego. Ona – w przeciwieństwie do Grzegorza i Konrada – jest więc krewną Jarosława Kaczyńskiego. Dwa miesiące temu niemiecki tygodnik „Spiegel” doniósł, że jest ona asystentką trojga europosłów Prawa i Sprawiedliwości: Zbigniewa Kuźmiuka, Stanisława Ożoga i Jadwigi Wiśniewskiej.

Na brukselskie salony wprowadził ją parę lat temu Janusz Wojciechowski, były już eurodeputowany związany z PiS. Karolina – podobnie jak stryj Jarosław – jest miłośniczką zwierząt. Jedną z jej najbardziej znanych inicjatyw był list do Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony psów mordowanych na masową skalę w Rumunii.

