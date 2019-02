Weronika Rosati szczerze o swoich rodzicach i filmowych autorytetach

Jak dodała, od zawsze inspirował ją film. – Już w dzieciństwie uciekałam do filmowego świata, fascynowało mnie wszystko, co z nim związane: od gry aktorskiej, po stronę wizualną, wygląd, czy ubiór ukochanych gwiazd – wyznała.

"Podziwiam kobiety"

Aktorka przyznała, że podziwia kobiety, które łamią schematy i żyją według swoich zasad, są przy tym inteligentne, a do tego niezwykle kobiece. Największą inspiracją dla aktorki była zawsze Elizabeth Taylor. – Nigdy nie bała się mówić o sprawach, o których wcześniej nie mówiono. Miała odwagę, by przyznać się do uzależnienia, wyrażała poparcie dla par homoseksualnych, stawiała na równość w traktowaniu moralności i kobiet, i mężczyzn. Mówiła otwarcie, że najważniejsze są dla niej pasje. Nie zastanawiała się nad tym, jak będzie oceniana, co ludzie o niej pomyślą. Żyła w zgodzie z potrzebami serca, własnym sumieniem. I choć czasem musiała się przez to zmagać z problemami, to nigdy nie działała wbrew sobie. Bardzo szanuję właśnie takie podejście do życia – dodała Weronika Rosati.

Jej zdaniem również Bette Davis, kolejna amerykańska aktorka, także zasługuje na uznanie, gdyż już w latach 30. i 40. walczyła ze szklanym sufitem w Hollywood. – Walczyła o lepsze role kobiece, nie chciała być postrzegana tylko jako ładny dodatek do facetów-aktorów. Była świetną aktorką, artystką i zaangażowaną aktywistką – powiedziała Rosati.

"Jane Fonda zrobiła na mnie ogromne wrażenie"

Jak dodała, ma szczęście, bo kilka razy mogła spotkać się z ludźmi, którzy są jej idolami. – Ogromne wrażenie zrobiła na mnie Jane Fonda. To nie tylko wspaniała aktorka, ale też niezwykle mądra kobieta, feministka. Uważam, że nie jest doceniana. Kolejnym niezwykle inspirującym spotkaniem, było to z Kirkiem Douglasem. Poznałam go na jednym z festiwali i wtedy poczułam, że mam do czynienia z wielkim gwiazdorem, symbolem prawdziwego hollywoodzkiego kina. To samo uczucie towarzyszyło mi, gdy poznałam Sidneya Poitiera. Obaj są bowiem reprezentantami tego magicznego kina, w którym jako dziecko zakochałam się bez reszty – przyznała.